Best Diet 2022: la classifica delle diete migliori per perdere peso e proteggere il cuore

Come ogni anno la US News & World Report ha stilato la classifica delle migliori diete del 2022: la dieta mediterranea è la migliore

Per il quinto anno consecutivo la dieta mediterranea si classifica come la migliore in assoluto, questo il risultato della classifica sulle migliori diete per il 2022 di US News & World Report. Al secondo posto troviamo la dieta DASH, un modo di mangiare incentrato sull’abbassamento della pressione sanguigna, e la dieta flexitariana, che possiamo definire come dieta vegetariana modificata.

Dei 40 regimi alimentare esaminati, gli esperti hanno stilato la classifica delle migliori cinque, che include:

La classifica completa include anche:

Dieta Nordica

Dieta Ornish

Dieta vegetariana

Dieta Jenny Craig

Dieta noom

Dieta asiatica

Dieta antinfiammatoria del Dr. Weil’s

Dieta della fertilità

Dieta nutritariana

Dieta vegana

Secondo gli esperti le diete che funzionano meglio sono quelle sostenibili sul lungo periodo, che consentono sì di perdere peso ma anche di non recuperare i chili persi.

Le diete peggiori del 2022

Quest’anno gli esperti hanno esaminato due nuove diete, il digiuno intermittente e la dieta Sirt. Sebbene entrambe abbiano ricevuto molta attenzione, si sono classificate più vicine al fondo della classifica. Il digiuno intermittente è arrivato al numero 27, mentre la dieta Sirt al 32° posto.

Il motivo di questo risultato è legato all’aspetto più importante di un piano alimentare sano, che deve essere quello che funzionerà per te, la tua famiglia, il tuo stile di vita, il tuo budget, non solo ora, ma per tutta la vita. Gli esperti valutando la dieta Sirt e il digiuno intermittente hanno sottolineato che questi regimi alimentari non sono sostenibili per un lungo periodo.

La ragione? Sono estremamente restrittivi, soprattutto la Sirt. Anche il digiuno intermittente può essere impegnativo, perché influisce sulla socializzazione; ad esempio, se si è invitati a una cena o un pranzo ma si sta seguendo il digiuno intermittente e non si può mangiare in quella finestra temporale si tende a privarsi di quei momenti di convivialità.

Classifiche parziali

Le migliori diete per perdere peso sono le seguenti:

Flexitarian

Dieta volumetrica

WW Weight Watcher

Dieta vegana

Le migliori diete per il diabete sono:

Dieta mediterranea

Flexitariana

Dieta vegana

Mayo Clinic Diet

Le migliori diete per proteggere il cuore sono:

Dieta mediterranea

DASH

Dieta Ornish

Dieta flexitariana

Diet TLC

Dieta vegana

Gli esperti consigliano alle persone di rifuggire da qualsiasi regime alimentare troppo restrittivo. Le diete che si posizionano in fondo all’elenco generale delle migliori, come la Atkins, potrebbero aiutare con una rapida perdita di peso ma non sono sostenibili. Quindi, la migliore dieta è quella in linea con gli obiettivi di salute e di vita della singola persona.

Fonte: US News & World Report

