Succo di zucca: trasforma questo ortaggio, umile ma prezioso, in un potente rimedio per salute, pelle e capelli

Ti stai chiedendo se la zucca fa bene? Scopriamo tutti i benefici del succo di zucca, non solo per la pelle

La zucca è una delle verdure più coltivate ed è incredibilmente ricca di antiossidanti e vitamine essenziali. Questo umile ortaggio, a basso contenuto calorico, contiene abbondanti quantità di vitamina A, antiossidanti polifenolici flavonoidi come leutina, xantina e caroteni.

Proprio come la verdura stessa, il succo di zucca contiene vitamine importanti come B1, B2, B6, C, D, E e beta carotene; minerali come potassio, fosforo, calcio, magnesio e ferro. Contiene anche carboidrati e alcune proteine fondamentali. (Leggi anche: Zucca: calorie, proprietà e benefici per la salute)

Come fare il succo di zucca

Il succo di zucca è un estremamente versatile, e viene utilizzato in diverse ricette oltre ad essere consumato da solo. Per ottenere un buon succo, scegline una dal colore uniforme e dal sapore dolce, meglio se di una tipologia adatta per mangiare o fare torte. (Leggi anche: Crostata salata con zucca e broccolo: ricetta senza burro)

Se vuoi esaltare il sapore del succo unisci alcune spezie, come noce moscata macinata, cannella, zenzero o succo di mela oppure un cucchiaio di succo di limone. Quando le temperature sono ancora miti, puoi servirlo con ghiaccio per ottenere una bevanda rinfrescante. Ovviamente, prima di assumere il succo di zucca è sempre opportuno verificare la presenza o meno di allergie.

Per prepararlo occorre semplicemente pulire la zucca e tagliarla a pezzetti, inserire tutto in una centrifuga o nell’estrattore e azionare alla massima potenza. In ultimo, aggiungi a piacere del succo di mela o di limone e delle spezie e per dolcificare opta per un cucchiaino di miele.

Benefici per la salute

Ecco i principali benefici del succo di zucca per la tua salute.

Alleato del fegato e dei reni

Le persone che soffrono di calcoli renali e problemi alla cistifellea possono trarre beneficio dal succo di zucca, consumando ½ bicchiere 3 volte al giorno per un periodo di 10 giorni; è importante in questo caso consultare sempre il proprio medico.

Previene l’arteriosclerosi

Il succo di zucca ha grandi proprietà detergenti che eliminano i depositi arteriosi, riducendo notevolmente il rischio di malattie cardiache e ictus. L’alto contenuto di antiossidanti, inoltre, aiuta a prevenire l’irrigidimento o l’indurimento delle pareti arteriose (arteriosclerosi).

Cura l’apparato digerente e intestinale

Le proprietà lassative del succo di zucca sono efficaci contro la stitichezza.

Buon funzionamento del sistema urinario

Il succo di zucca aiuta nello smaltimento dei rifiuti tossici attraverso i reni e il sistema urinario. Le sue proprietà curative si sono dimostrate altamente efficaci nel trattamento delle ulcere e dell’acidità.

Potente sedativo

Il succo di zucca è efficace nella cura dell’insonnia, per tale ragione bere un bicchiere di questo succo con miele può distendere e calmare i nervi.

Regola la pressione sanguigna e il colesterolo

La pectina e i fitosteroli presenti nel succo di zucca, aiutano a ridurre il colesterolo cattivo o LDL e a ridurre i livelli di pressione sanguigna elevati.

Termoregolatore

Un bicchiere di succo di zucca con miele è consigliato come refrigerante contro il caldo estivo o contro l’eccessivo calore corporeo.

Addio alle nausee mattutine

Il succo di zucca è efficace nel fornire sollievo dalla nausea mattutina, specialmente nelle donne in gravidanza.

Cura l’epatite virale A e riattiva la funzione epatica

Il succo di zucca è efficace nei pazienti affetti da epatite virale A; le sostanze biologicamente attive, infatti, agiscono come un detergente naturale per il fegato.

Potenzia il sistema immunitario

La vitamina C e altri minerali presenti nel succo di zucca agiscono come stimolatori del sistema immunitario e, quindi, proteggono il corpo dagli attacchi virali.

Benefici per la pelle

Ecco i principali benefici per la pelle.

Pelle morbida e radiosa

Quantità abbondanti di vitamina C, vitamina E e beta-carotene nel succo di zucca aiutano a mantenere la pelle giovane, elastica e luminosa.

Cura per ustioni, morsi e infiammazione

Le sue proprietà refrigeranti sono utili nel trattamento di ustioni, ascessi, infiammazioni e punture di insetti. Il mix vitale di antiossidanti sotto forma di vitamine A, C ed E e zinco rende questa bevanda un ottimo agente curativo.

Antirughe e idratante

Combinato con altri ingredienti come miele, yogurt, succo di limone e olio di vitamina E, questo meraviglioso succo, grazie alle sue proprietà idratanti, fornisce nutrimento per diverse tipologie di pelle.

Benefici per i capelli

Il succo di zucca è efficace anche come trattamento per la cura dei capelli. Di seguito le principali proprietà.

Promuove la ricrescita dei capelli

La vitamina A, coadiuvata da un alto contenuto di potassio, aiuta a favorire la ricrescita dei capelli. Il succo di zucca è un ingrediente attivo nei trattamenti contro la caduta.

Idratante

Il succo di zucca è anche efficace come trattamento idratante specifico per la cura dei capelli secchi e danneggiati.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbe interessare: