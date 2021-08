Se ti alleni, mangia l’avocado per ottenere questo importante beneficio

Mangiare avocado è un toccasana per chi pratica sport: con il suo alto contenuto di potassio e vitamina C, aiuta a lenire i dolori dei crampi e a sentire meno la fatica fisica.

L’avocado piace sempre di più e si diffonde sulle nostre tavole a velocità impressionante. Lungi dall’essere limitato a una moda passeggera importata dalle star americane, il consumo di questo frutto in Europa (e nel nostro paese) sta raggiungendo livelli impensabili fino a pochi anni fa.

Inoltre, non è più un frutto tropicale dall’origine remota. La sua coltivazione, a causa del cambiamento climatico e del surriscaldamento del globo, è arrivata a lambire le coste italiane della Sicilia, della Puglia e della Calabria – grazie alla lungimiranza di giovani agricoltori che hanno saputo adattare i campi un tempo coltivati ad arance e limoni a nuove colture che ben si adattano alle temperature sempre più alte.

Mangiare avocado fa bene – sia che faccia parte della nostra colazione sia che lo consumiamo in un’insalata o in un toast dal sapore esotico. Contiene molto più potassio di una banana, e per questo può aiutare a ridurre i dolori muscolari, la stanchezza e l’affaticamento, nonché a contrastare gli effetti dei crampi: una banana media, infatti contiene 422 milligrammi di potassio, mentre un avocado delle stesse dimensioni ne contiene ben 690 milligrammi.

Inoltre, l’avocado è una vera e propria miniera di vitamina C: un frutto medio ne contiene infatti 12 milligrammi. Anche la vitamina C è connessa, tra le altre cose, alla riduzione dei crampi e dei dolori muscolari: uno studio condotto su un gruppo di uomini adulti ha dimostrato che quelli che hanno assunto integratori a base di vitamina C hanno avvertito meno affaticamento muscolare dopo lo sport rispetto a chi non ha assunto questo elemento nelle 24 ore successive all’attività fisica.

Quindi, per il suo contenuto di vitamina C e di potassio, l’avocado è un super-cibo per chi pratica sport e si allena, ma sconsigliato per chi conduce invece uno stile di vita sedentario o vuole perdere peso, a causa del suo alto contenuto di calorie e acidi grassi.

