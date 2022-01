Contro l’abuso di alcol, Katy Perry lancia linea di aperitivi analcolici con maca, reishi e ashwagandha

Katy Perry ha recentemente lanciato De Soi, una linea di aperitivi analcolici pronti da bere, frizzanti e gustosi ma allo stesso tempo salutari. I drink infatti non contengono zucchero e sono arricchiti con alcuni adattogeni naturali. Una valida alternativa per evitare l’abuso di alcool.

Realizzata insieme a Morgan McLachlan, co-fondatrice di un’azienda di Las Vegas che produce bevande vegetali (Los AMASS), la nuova linea di bevande analcoliche si ispira all’aperitivo francese ma anche all’etica del “piacere con moderazione” (maîtrise de soi significa autocontrollo).

L’obiettivo delle fondatrici del marchio di bevande era proprio quello di creare degli aperitivi che fossero al tempo stesso gustosi e simili ai drink alcolici ma anche a basso contenuto di zuccheri e appunto alcool free. Dunque riuscire a sfruttare i vantaggi sull’umore di una buona bevanda senza rischiare però gli effetti collaterali causati dagli ingredienti poco sani contenuti generalmente al suo interno.

In questi drink il tradizionale zucchero è stato sostituito da dolcificanti naturali come sciroppo d’acero, dattero o betulla. Mentre per estrarre le proprietà delle piante inserite all’interno delle bevande non è stato usato alcool come solvente ma ci si è serviti di estratti botanici a base di acqua a cui sono stati uniti poi tutti gli altri ingredienti, prima di gassare leggermente e pastorizzare il drink.

La linea De Soi è disponibile sia in lattine che bottiglie pronte da bere in tre gusti: Golden Hour, Champignon Dreams e Purple Lune, tutti arricchiti da adattogeni naturali.

Golden Hour si ispira al vino bianco ed è a base di pera e aromatizzato con yozu (un agrume). Gli ingredienti che arricchiscono questa bevanda sono invece la maca e la teanina del tè verde. Un drink dunque allo stesso tempo energizzante e calmante.

si ispira al vino bianco ed è a base di pera e aromatizzato con yozu (un agrume). Gli ingredienti che arricchiscono questa bevanda sono invece la maca e la teanina del tè verde. Un drink dunque allo stesso tempo energizzante e calmante. Champignon Dreams : è un aperitivo che si ispira al vino rosé dal sapore di fragola e pompelmo. Ad arricchire la bevanda di proprietà ci pensa il fungo reishi, noto rimedio naturale utile a rinforzare il sistema immunitario.

: è un aperitivo che si ispira al vino rosé dal sapore di fragola e pompelmo. Ad arricchire la bevanda di proprietà ci pensa il fungo reishi, noto rimedio naturale utile a rinforzare il sistema immunitario. Purple Lune: si ispira al vino rosso e ha il sapore di ciliegia con un sentore di petali di rosa. L’adattogeno di questa bevanda è l’ashwagandha che contribuisce ad alleviare l’ansia.

Tutti gli aperitivi della linea De Soi sono leggermente dolci con una punta di amaro che fa contrasto, ottenuta grazie alla radice di genziana (comunemente usata nei liquori da aperitivo e digestivi) e all’estratto di luppolo.

Non è la prima volta che Katy Perry si lancia in un business nel settore del “Food and Beverage” salutista, la nota cantante ha infatti già investito in un’altra azienda molto nota, la Impossibile Food, che produce carne vegetale.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: De Soi

Leggi anche: