Antiossidanti: sai davvero cosa sono, in quali cibi trovarli e i migliori che dovresti assumere ogni giorno?

composti solforati : si tratta di fitocomposti molto abbondanti in ortaggi, come porri, cipolle e aglio. Hanno un alto

pigmenti vegetali idrosolubili. Noti anche come antocianine , si tratta di sostanze fondamentali per il benessere del nostro organismo, perché svolgono una funzione antiossidante, antinfiammatoria, antinvecchiamento e anti radicali liberi. (Leggi anche:

antociani : presenti in melanzane, uva, frutti di bosco e non solo, si tratta di

rame : si tratta di un minerale presente in piccole quantità nel nostro organismo, ma che possiamo integrare attraverso il consumo di frutta secca come le noci. Importante per le sue funzioni antiossidanti, produzione di globuli rossi e pigmentazione di pelle e capelli.

fitonutrienti con azione antiossidante, molto presenti in alimenti vegetali come

manganese : presente in noci e frutta secca, il manganese è essenziale per la salute del cervello e del sistema nervoso, oltre a proteggere il corpo dai danni ossidativi.

polifenoli : si trovano in timo, origano e non solo;

selenio : un sale minerale presente nei cereali integrali e fondamentale in diversi processi come la sintesi del DNA, fino alla protezione da infezioni e radicali liberi.

zinco: è un sale minerale essenziale ma presente nel nostro organismo solo in piccole quantità, per questo è importante l’assunzione tramite l’alimentazione. Lo zinco si trova nella frutta secca, come gli arachidi, ed è importante per la sintesi del DNA, il buon funzionamento del sistema immunitario e nella riparazione e guarigione delle ferite.