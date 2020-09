L’aceto di mele aiuta davvero a dimagrire e perdere peso?

L’aceto di mele viene spesso consigliato per dimagrire ma aiuta davvero a perdere peso? Secondo uno studio pubblicato sulla rivista “Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry”, la risposta è affermativa.

I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi: al primo sono stati somministrati, per 3 mesi, 500 ml di una bevanda contenente 15 ml di aceto di mele, al secondo gruppo 30 ml, al terzo 0 ml. Ebbene, entrambi i gruppi che hanno assunto l’aceto hanno perso più peso rispetto al terzo gruppo. A dimostrazione, secondo i ricercatori, che l’assunzione quotidiana di aceto di mele potrebbe essere utile per prevenire e ridurre l’obesità.

D’altra parte, su Integrative Medicine Alert, sono stati riassunti i risultati di diversi studi che collegavano il consumo di aceto di mele alla diminuzione della glicemia, importante beneficio specialmente per la salute dei pazienti diabetici.

In generale, stando alle varie ricerche, che tuttavia richiedono approfondimenti ulteriori, una dose moderata, non più di 2 cucchiai al giorno, potrebbe in parte favorire la perdita di peso.

FONTI: Integrative Medicine Alert/Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry

