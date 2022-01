Abbiamo preparato il kefir d’acqua: tutte le risposte ai tuoi dubbi più frequenti

Ivy Moscucci, esperta di cucina naturale e biologica, ci svela tutti i segreti del Kefir d’acqua.

Avete mai provato a preparare il kefir d’acqua? Il Kefir d’acqua è una bevanda probiotica a base di grani di kefir, acqua naturale e un dolcificante naturale. È un’ottima bevanda probiotica adatta ai vegetariani e vegani che stimola e rinforza il sistema immunitario.. Inoltre, non contiene glutine ed è adatto anche ai celiaci.

Per la maggior parte delle persone, il kefir d’acqua può essere tranquillamente consumato con il minimo rischio di sintomi avversi. Come altri alimenti ricchi di probiotici, gli effetti collaterali più comuni includono problemi digestivi come gonfiore, nausea , costipazione e crampi. Questi effetti collaterali tendono a diminuire con il consumo continuato.

Abbiamo raccolto più di cento domande e ne abbiamo selezionate alcune delle più importanti per darvi le risposte sui dubbi più frequenti che insorgono quando si cerca di scoprirne i benefici, gli effetti sulla salute e su come realizzare a casa questa bevanda benefica. In questo articolo rispondiamo alle prime venti domande mentre le risposte alle altre trenta le potete leggere qui.

Come posso far diventare il kefir d’acqua più gassoso?

Se desideri che il kefir d’acqua sia più frizzante, una volta aggiunto il succo fresco di frutta (estratto) lo puoi mettere nelle bottiglie con chiusura ermetica, e lasciarlo riposare per un paio di giorni, in questo modo si produrrà anidride carbonica grazie alla fermentazione naturale.

Posso far fermentare il kefir d’acqua per più di 48 ore?

Sarebbe meglio non far fermentare i grani di kefir d’acqua per più di 48 ore, questo perché più tempo passa, più i grani possono “affamarsi “e danneggiarsi (soprattutto nella stagione calda, quando il processo di coltura è accelerato a causa delle temperature più elevate).

Come faccio a sapere se il mio kefir d’acqua è venuto bene?

L’indicazione principale per valutare il successo del kefir d’acqua è che il prodotto finito dovrebbe avere un sapore meno dolce rispetto alla sola acqua zuccherata o succo di frutta con cui hai iniziato il processo di fermentazione.

Che gusto ha il kefir d’acqua pronto?

Il kefir d’acqua finale sarà abbastanza dolce. A seconda del tipo di zucchero utilizzato, la quantità e il tempo di coltura, il kefir d’acqua può anche essere leggermente frizzante. Si può aromatizzare il kefir d’acqua con la frutta (fresca o secca), succhi di frutta, e aromi naturali.

I grani di kefir d’acqua si moltiplicano?

I grani di kefir d’acqua spesso, ma non sempre, si moltiplicano. Anche se non si moltiplicano, con la cura adeguata i grani di kefir d’acqua possono essere usati ripetutamente per preparare kefir d’acqua

Posso usare un contenitore di plastica per preparare il kefir d’acqua e bottiglie di plastica per conservarlo?

Teoricamente la plastica per alimenti non dovrebbe causare alcun danno alla cultura ma ti consiglio di utilizzare il vetro quando si lavora con kefir d’acqua la prima volta a causa del potenziale pericolo che la plastica può rilasciare nell’acqua di kefir sostanze chimiche indesiderate e così influenzare negativamente la qualità del prodotto finale.

Come posso dare sapore al kefir d’acqua?

Il kefir d’acqua fatto con acqua e zucchero può essere aromatizzato (dopo che i grani di kefir sono stati rimossi) con frutta (fresca o secca), succo di frutta fresco o aromi naturali e spezie. La frutta può essere aggiunta durante o dopo il processo di coltura, ma deve essere cambiata regolarmente (giornalmente per la frutta fresca, settimanalmente per la frutta secca). Una gustosa bevanda rinfrescante può essere fatta con l’aggiunta di succo di limone al kefir d’acqua finito (finito inteso come kefir d’acqua finito dopo 48h). Anche se quasi tutti i succhi di frutta possono essere utilizzati, ti consiglio gli estratti di frutta più zuccherina e matura.

Posso insaporire i kefir d’acqua prima della fermentazione?

Sì, tecnicamente è possibile aggiungere la frutta (fresca o secca) all’acqua e zucchero nello stesso momento in cui aggiungerai i grani. Alcune note cautelative: 1) Non tutta la frutta è compatibile con i grani di kefir e nel tempo, quest’ultima può danneggiare i grani di kefir. Le fragole e i fichi invece possono essere aggiunti tranquillamente durante il processo di coltura 2) Assicurarsi di mettere sia la frutta sia i grani di kefir in un sacchetto di mussola di cotone prima di iniziare il processo di coltura: la frutta (fresca o essiccata), tende a disintegrarsi in piccoli pezzi durante il processo di fermentazione, questo renderebbe estremamente difficile separare la frutta dai grani di kefir prima di preparare un nuovo kefir d’acqua.

Posso usare il succo per fare kefir d’acqua?

Sì, il succo di frutta fresco (ti consiglio quello biologico) può essere usato per fare il kefir d’acqua. Tuttavia, è meglio far rafforzare i grani di kefir nuovi (quelli appena regalati oppure quelli appena fatti con le colture starter) usando acqua e zucchero (per almeno un paio di volte) prima di utilizzare il succo. Inoltre, è meglio utilizzare gruppi separati di grani di kefir da fare con il succo e quelli per la coltura con acqua zucchero. Il succo potrebbe leggermente danneggiare le colture e spostandolo dall’acqua e zucchero al succo, il sapore potrebbe risentirne parecchio. In media, vanno utilizzati 2l di succo fresco (estratto ed eventualmente allungato con acqua filtrata) con 3-4 cucchiai di grani di kefir.

Qual è la quantità di grani di kefir da utilizzare per fare il kefir d’acqua?

In media 3-4 cucchiai di grani di kefir idratati vanno aggiunti a 1-2 litri di acqua e zucchero che va cambiata ogni 24 a 48 ore.

Come faccio a rimuovere i grani di kefir dal mio kefir d’acqua finito?

Ti consiglio di utilizzare un sacchetto di mussola in cui tenere i tuoi grani di kefir, così sarà più semplice spostarli da una coltura all’altra. In alternativa, usa un colino.

Dove posso conservare il mio kefir d’acqua finito?

Una volta che il processo di coltura è completo ed i grani sono stati rimossi, è possibile imbottigliare il kefir d’acqua finito con o senza succo di frutta (considera di aggiungere al massimo dal 15% al 20% di succo), lascia riposare per qualche giorno per permettere che si crei anidride carbonica rendendo il tuo kefir d’acqua leggermente frizzante. Il kefir d’acqua può essere conservato in un contenitore con un coperchio. Le opzioni includono barattoli con coperchio e bottiglie di vetro. Il kefir d’acqua in bottiglia conservato in un contenitore a chiusura ermetica e aromatizzato successivamente con estratto di frutta fresca (o pezzi di frutta fresca o secca) sarà generalmente più gasato del kefir d’acqua imbottigliato senza succo a causa del contenuto di zucchero più elevato.

Se sto facendo altri cibi fermentati a casa (tipo lo yogurt, lievito naturale, Kombucha, etc), a quale distanza devo tenere i grani del kefir d’acqua?

Ti consiglio di mantenere una distanza di almeno diversi metri tra gli elementi che stanno fermentando attivamente a temperatura ambiente, per esempio, nella tua cucina. Quando gli alimenti fermentati vengono conservati in frigorifero con coperchi aderenti non è necessario mantenere una distanza tra loro.

Dove posso trovare le istruzioni per fare il kefir d’acqua?

Clicca qui per vedere le istruzioni per fare il kefir d’acqua: Kefir d’acqua: Come farlo a casa e i suoi benefici

Quando reidrato i miei grani di kefir, non vedo le bollicine. È normale?

Sì. Anche se il kefir d’acqua è tipicamente frizzante, si può dover realizzare un certo numero di kefir d’acqua prima che le bollicine siano chiaramente visibili. Se invece sei preoccupata/o se i grani stanno “lavorando”, semplicemente assaggia il liquido prima e dopo il processo di fermentazione. Anche se il kefir d’acqua finito sarà più dolce, non sarà dolce come l’acqua zuccherata originale. Inoltre, il colore del liquido cambia durante la fermentazione di 48 ore (generalmente diventerà di colore più chiaro).

Posso bere l’acqua e lo zucchero utilizzato per reidratare i miei grani di kefir?

È possibile ma non te lo consiglio. Poiché i grani di kefir in questa fase erano più impegnati nel processo di reidratazione (e qui intendo gli starter oppure i grani di kefir inattivi per diverso tempo, che avranno bisogno di essere rivitalizzati) piuttosto che consumare lo zucchero, la bevanda probabilmente risulterà con una grande quantità di zucchero.

Posso reidratare i grani di kefir più a lungo di 3/4 giorni?

Ti suggerisco vivamente di reidratare i grani di kefir di acqua cambiando acqua e zucchero dopo 3-4 giorni. Lasciandoli per un periodo più lungo nella stessa soluzione si potrebbero danneggiare.

Non sono sicuro che i miei grani di kefir funzionino correttamente. Come faccio a sapere se sono sani e stanno fermentando, utilizzando correttamente gli zuccheri?

La prova definitiva per vedere se i grani di kefir funzionano correttamente è che il kefir finito sarà meno dolce dell’acqua e zucchero iniziali. Inoltre, il kefir generalmente cambia colore nel periodo di fermentazione di 48 ore.

C’è qualche pericolo che il contenitore di vetro esploda sotto la pressione della fermentazione del kefir d’acqua?

In rari casi, una bottiglia potrebbe esplodere, anche se i coperchi non occasionalmente volano via, in particolare, quando il kefir d’acqua viene aperto. Per evitarlo, cerca di aprire il contenitore sopra un lavandino 😉

Clicca qui per scoprire la ricetta per fare il Kefir oppure per scoprire dove acquistare i grani di Kefir d’acqua nonché leggere la seconda parte dell’articolo.

