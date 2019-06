Un nuovo report francese ha valutato la presenza di pesticidi in frutta e verdura non biologiche. I risultati sono davvero sconcertanti: si trovano in quasi il 72% della frutta e nel 43% della verdura!

La Ong francese Générations Futures ha pubblicato una nuova edizione del suo rapporto sui residui di antiparassitari nella frutta e verdura consumata in Francia.

Il report è stato stilato integrando i dati dei piani di monitoraggio 2012-2017 della DGCCRF (Direzione generale della concorrenza, del consumo e del controllo delle frodi), uno studio durato 6 anni. Inoltre, per essere in grado di fornire risultati veramente significativi, sono state prese in esame solo le piante analizzate almeno 5 anni su 6 e in un numero significativo di campioni. Il risultato è un rapporto esclusivo basato su oltre 13.000 analisi che hanno riguardato, complessivamente, 18 tipi di frutta e 32 verdure.

I risultati

Una media del 71,9% dei campioni di frutta conteneva residui di pesticidi, una piccola percentuale dei quali (2,9%) superava anche il limite massimo di residui consentiti. Per gli ortaggi, la media è del 43,3% dei campioni interessati e, anche in questo caso, alcuni superavano i limiti massimi (3,4%).

Per quanto riguarda la frutta ecco le tipologie più ricche di pesticidi.

ciliegie (89% dei campioni)

clementine / mandarini (88,1%)

uva (87,3%)

pompelmo (86,3%)

nettarine / pesche (83%)

fragole (82,9%)

arance (81,2%)

I frutti in cui i pesticidi sono meno presenti sono risultati invece:

prugne / mirabelle (50,8%)

avocado (27,8%)

kiwi (25,8%)





Per quanto riguarda le verdure, le più contaminate in Francia sono:

rami di sedano (84,9%)

sedano rapa (82,5%)

erbe fresche (69,3%)

indivie (67,2%)

lattuga (66,5%)





Meno contaminate sono risultate invece:

barbabietole (6,9%)

madera / igname (3,7%)

asparagi (2,1%)

mais dolce ( 0,8%)





Frutta e verdura che supera i massimi residui consentiti per legge

Superavano il livello massimo di residui di pesticidi (soglia stabilita dall’Ue) frutti come:

ananas (9,6% dei campioni)

ciliegie (5,2%)

kiwi (4,2%)

pompelmi (4,2%)

clementine / mandarini (3%). , 9%).





Per le verdure:





erbe fresche (21,5% dei campioni)

sedano (15,7%)

rape (8,8%)





Qui trovate il rapporto francese completo. Se siete curiosi di conoscere la situazione dei pesticidi in Italia potete invece dare un'occhiata qui.

