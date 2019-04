Mangiare male uccide più del fumo. Lo studio che mette in guardia

Un quinto dei decessi nel mondo potrebbe essere evitato adottando semplicemente una dieta salutare. La cattiva alimentazione avrebbe un'incidenza di morti premature maggiori anche del fumo.

Nel mondo ogni anno un decesso su cinque si riconduce a uno stile alimentare scorretto, in cui abbondano sale e bevande zuccherate e scarseggiano vegetali e cereali integrali. Indipendentemente da un eventuale eccesso di peso, insomma, mangiare male sviluppa patologie croniche, soprattutto malattie cardiovascolari e diabete, e può portare anche alla morte.

È la sentenza che arriva da ben 130 scienziati di quasi 40 Paesi del mondo che, coordinati da Ashkan Afshin dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) dell’Università di Washington, sono arrivati alla conclusione che un quinto dei decessi potrebbe essere evitato adottando semplicemente una dieta salutare.

Definita “l’analisi più completa degli effetti della dieta sulla salute”, la ricerca pubblicata su The Lancet non riguarda l’obesità, dicono gli studiosi, ma diete di “scarsa qualità” che danneggiano il cuore e causano il cancro, facendo della nostra dieta quotidiana un killer più pericoloso del fumo.

Nello specifico, le diete considerate pericolose analizzate sono quelle che contengono:

“Riteniamo che la dieta sia uno dei principali motori della salute in tutto il mondo”, afferma Christopher Murray, direttore dell’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington.