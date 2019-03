La birra non ingrassa e fa bene alla salute (se consumata con moderazione)

Sembra che gli amanti della birra siano in aumento nel nostro paese e risultino sempre più convinti che un buon boccale, meglio se di un piccolo birrificio artigianale, sia qualcosa che può solo che far bene alla salute, naturalmente a patto di non esagerare. Una nuova ricerca mette in luce i vantaggi del consumare birra e coglie l'occasione per sfatare alcuni luoghi comuni su questa bevanda, ad esempio il fatto che sia molto calorica e faccia ingrassare.

La ricerca “Gli italiani e la birra” è stata condotta da AstraRicerche su richiesta di Assobirra. L'intento era scoprire cosa pensano i consumatori di questo prodotto, se lo associano o meno a qualcosa di naturale e sano e se sono più o meno legati ai luoghi comuni che girano intorno a questa bevanda. Si è visto così che per il 52% degli italiani la birra è facilmente digeribile e che il 40% la associa a un’alimentazione sana. Inoltre a questa bevanda viene riconosciuto anche un certo effetto antiossidante dal 39% delle persone intervistate.

Una vera e propria passione che fa pensare che in atto vi sia una sorta di “primavera della birra”. Non a caso cresce l'offerta ed è sempre più di qualità: 3 italiani su 4 sembrano apprezzare particolarmente la birra e sempre più spesso (soprattutto rispetto al passato) si tratta di donne. Si registra inoltre un vero e proprio boom di birrifici artigianali.

Ma la birra fa ingrassare come sostiene il luogo comune? No, se si consuma con moderazione evitando di associarla a cibi troppo grassi. Si tratta infatti di una bevanda poco calorica (una birra chiara da 250 cc apporta al nostro organismo circa 85 kcal).

Sembra sempre più lontana dunque l’immagine della birra tipica di un tempo ormai andato quando si considerava una bevanda di poca classe e non certo salutare.

Rimangono comunque ancora dei falsi miti che riguardano la birra. Il 63% delle persone intervistate è convinta che gonfi mentre il 55% che faccia ingrassare (lo pensano soprattutto le donne).

In realtà la birra, oltre ad essere buona e dissetante, apporta nutrienti importanti al nostro organismo a fronte di un basso livello calorico . E’ ricca di sostanze utili come potassio e magnesio, zinco, selenio, vitamine del gruppo B, fibre e naturalmente tanta acqua (90-93%). Si tratta di una bevanda in cui è presente alcool ma in basse quantità.

Naturalmente per far sì che sia salutare è bene associarla ad una corretta alimentazione e non come avviene spesso a cibi grassi, molto calorici e in generale al junk food. Dunque un consumo moderato, associato a cibo sano, può essere consigliato po' a tutti (escluse donne in gravidanza, bambini e altre categorie per cui è sconsigliato anche un basso apporto di alcool).

Per avere il massimo dei benefici, però, è bene che la birra sia di qualità, possibilmente di un birrificio artigianale e biologica. Attenzione anche alle possibili tracce di glifosato all’interno della birra che diversi test e ricerche hanno purtroppo individuato.

Francesca Biagioli