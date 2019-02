Forse sarà merito di qualche ingrediente del gazpacho o della paella, fatto sta che la Spagna ha appena superato l'Italia come paese più sano del mondo.

Questo è il verdetto della seconda edizione 2019 del Bloomberg Healthiest Country Index, che classifica 169 economie in base a fattori che contribuiscono alla salute generale. Nel 2017 al primo posto c'era l'Italia, mentre la Spagna si era classificata 'appena' sesta.

Quattro altre nazioni europee sono tra le prime 10 della classifica: Islanda (terzo posto), Svizzera (quinta), Svezia (sesta) e Norvegia (nono). Il Giappone, invece, è la nazione più salutare di tutta l'Asia, salendo di ben tre posizioni rispetto al 2017, e battendo Singapore, che è scesa all'ottavo posto. Australia e Israele completano la top 10, rispettivamente al settimo e al decimo posto.

L'indice classifica le nazioni sulla base di variabili, inclusa l'aspettativa di vita, imponendo sanzioni su rischi quali l'uso del tabacco e l'obesità. Prende anche in considerazione fattori ambientali come l'accesso all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari.

Quando si tratta di vivere una lunga vita, la Spagna e l'Italia sono il posto in cui stare!

Da cosa dipende il successo della Spagna?

La Spagna ha la più alta aspettativa di vita alla nascita tra le nazioni dell'Unione Europea, ed è terza solo a Giappone e Svizzera a livello globale. Si prevede che la Spagna entro il 2040 avrà la maggiore durata della vita, fissata a una media di 86 anni, seguita da Giappone, Singapore e Svizzera, secondo l'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington.

L'assistenza primaria è pubblica, con servizi di prevenzione per bambini, donne e pazienti anziani. Questo ha consentito un declino negli ultimi dieci anni delle malattie cardiovascolari e delle morti per cancro.

E l'Italia?

Peccato non essere in vetta alla classifica, anche se la nostra resta comunque un'ottima posizione. il merito? Principalmente della dieta mediterranea, che condividiamo con i cugini spagnoli: ricca di verdure, condita con olio extravergine di oliva e con accesso diretto a prodotti freschi, come frutta, carni magre e pesce. Gli italiani sono più in forma di americani, canadesi e inglesi, che soffrono tutti di pressione alta e colesterolo e problemi di salute mentale.

La classifica

Roberta Ragni

Leggi anche: