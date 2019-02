Zenzero e moringa sono due rimedi naturali usati fin dall’antichità per combattere disturbi di diverso genere. Se poi questi due ingredienti sono usati insieme possono garantire un effetto più veloce ed efficace. Vi proponiamo allora la ricetta della tisana di zenzero e moringa.

Abbiamo parlato più volte delle proprietà dello zenzero, una spezia dal potere antinfiammatorio, digestivo, antiossidante e antitumorale (tanto per citare alcuni dei suoi benefici più noti). Meno celebre, almeno alle nostre latitudini, è la pianta di moringa, conosciuta come l’albero della vita e parte integrante della medicina tradizionale indiana (Ayurveda).

La moringa, contribuisce a ridurre l’infiammazione all’interno del corpo, protegge dal cancro, abbassa il colesterolo e la pressione, allevia il mal di testa. E’ inoltre attiva nei confronti delle ulcere gastriche, protegge il fegato e si può utilizzare nel trattamento dell’anemia grazie al suo contenuto in ferro e vitamina C.

Sostanzialmente sfruttare in contemporanea le virtù di questi due rimedi può essere utile in caso di:

Artrite: la moringa ha proprietà antinfiammatorie che possono alleviare i sintomi di questa malattia. E’ ricca poi di vitamine e minerali, tra cui ferro, rame, magnesio e potassio. Anche lo zenzero è antinfiammatorio, insieme si rivelano dunque un potenziale rimedio naturale contro l’artrite.

Colesterolo alto: la moringa ha dimostrato di avere un buon successo nel ridurre i livelli di colesterolo. Lo zenzero, dal canto suo, aiuta a ridurre l'infiammazione ed è benefico per il cuore agendo anch'esso sui quantitativi di grassi nel sangue.

Mal di testa: la moringa è stata utilizzata fin dall'antichità come antidolorifico naturale. È utile per questo nel trattamento di mal di testa cronici ed emicranie. Anche lo zenzero aiuta ad alleviare i sintomi di emicrania riuscendo in più ad eliminare la nausea associata.

Ipertensione: la moringa contiene componenti come tiocarbammato e isotiocianato. Questi aiutano a diminuire la pressione sanguigna nei pazienti che hanno questo valore troppo alto. L'unione con lo zenzero permette di abbassare ancora più efficacemente la pressione sanguigna in quanto è un agente anti-infiammatorio e un potente fluidificante del sangue.

Ulcera: la moringa ha proprietà anti-ulcera e aiuta a trattare problemi di stomaco ma anche intestinali. Anche lo zenzero è noto per la sua capacità di lenire i bruciori di stomaco e prevenire le nausee mattutine.

Fegato sano: le malattie del fegato possono essere tenute sotto controllo con l'aiuto delle foglie di moringa. Lo zenzero, invece, che contiene antiossidanti e aiuta a ridurre i trigliceridi, può contribuire a prevenire il fegato grasso.

Anemia: poiché è un vero e proprio tesoro di sostanze nutritive, la moringa aiuta a trattare l'anemia. Contiene elevate quantità di minerali importanti, vitamine, proteine e migliora significativamente la consistenza del sangue.

Prevenire il cancro: diversi studi hanno suggerito che la moringa può ridurre le cellule cancerose poiché contiene isotiocianato di benzile. Anche i composti vegetali dello zenzero forniscono effetti protettivi nei confronti dei tessuti sani.

Se volete sperimentare l’effetto combinato di moringa e zenzero potete preparare un infuso a base di questi rimedi.

Come preparare l'infuso di moringa e zenzero

Ingredienti:

85 g di zenzero fresco

10 foglie di moringa fresche (1 cucchiaino o due di polvere)

4 tazze d’acqua

Un cucchiaino di miele (facoltativo)

Preparazione

Per prima cosa bisogna lavare molto bene la radice di zenzero e tagliarla a fette. Si mette poi insieme all’acqua in un pentolino e si fa bollire per circa 10 minuti. A questo punto si spegne il fuoco e si aggiungono le foglie di moringa. Lasciate riposare la vostra tisana per 5 minuti, poi filtrate e bevete. Se avete a disposizione la polvere potete semplicemente scioglierla nella tisana di zenzero.

Questo rimedio può essere assunto al mattino e prima di andare a letto, una tazza ogni volta.

Francesca Biagioli