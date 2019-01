Se il vostro scopo è dimagrire, potreste scegliere come alleate alcune erbe aromatiche che aiutano a drenare, sgonfiare la pancia o bruciare i grassi. Quali utilizzare? Le più efficaci sono 5.

Tornare in forma e buttare giù qualche chilo di troppo potrebbe non essere un’impresa facile e per questo dobbiamo mettere in campo tutte le strategie che abbiamo a disposizione. Indubbiamente ridurre le porzioni di cibo, scegliere alimenti sani, fare attività fisica e bere molto sono le opzioni migliori ma un trucco per facilitare la perdita di peso potrebbe essere anche quello di ridurre il sale, preferendo l'opzione di insaporire i nostri piatti preferiti con alcune erbe aromatiche, sapientemente scelte tra quelle che possono favorire il dimagrimento.

Ecco allora le migliori erbe aromatiche da utilizzare in cucina con lo scopo di mantenere o ritrovare il proprio peso forma:

Prezzemolo

Il prezzemolo è un’ erba aromatica utile alla depurazione dell’organismo dato che aiuta il lavoor del fegato. Tiene a bada la glicemia e inoltre è un ottimo diuretico perfetto per aiutare in caso di ritenzione idrica e più in generale per favorire la perdita di peso.

Timo

Il timo è un’erba saporita e ricca di proprietà: favorisce la digestione e aiuta in caso di ritenzione idrica. Favorisce inoltre l’eliminazione del gonfiore, contribuendo dunque alla tanto ambita pancia piatta, e contrasta i depositi di grasso addominale.

Alloro

Anche l’alloro ha diverse proprietà benefiche che si possono sfruttare anche al fine di recuperare il peso forma. I suoi principi attivi sono digestivi, sgonfianti e diuretici. Potete quindi usarlo per dare quel tocco di sapore in più a verdure cotte, legumi o carne. Ricordate però che le foglie vanno poi tolte una volta conclusa la preparazione.





Cardamomo

Il cardamomo è una spezia molto utilizzata nella cucina orientale, sicuramente da riscoprire anche in Occidente per il suo gusto e le sue proprietà. I semi delle bacche hanno potere bruciagrassi e sono in grado di accelerare il metabolismo del corpo. Ciò è dovuto al potere termogenico di questa spezia, ovvero alla sua capacità di aumentare la temperatura facilitando così il compito dell’organismo di eliminare il grasso in eccesso.





Melissa

La melissa è un’erba che conosciamo soprattutto per le sue doti rilassanti e benefiche per il sistema nervoso. In realtà si tratta di una pianta che vanta anche proprietà drenati e sgonfianti, inoltre può aiutare chi soffre di fame nervosa e per questo accumula chili di troppo. A questo scopo potete preparare una tisana a base di melissa.

Sulle erbe aromatiche leggi anche:

Francesca Biagioli