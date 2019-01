Il cioccolato può effettivamente calmare la tosse: parola di scienza

Chocolate is better! Nel malaugurato caso siate alle prese con una fastidiosissima tosse è a una tavoletta di cioccolato che dovrete puntare. Al posto dello sciroppo tradizionale, c’è chi giura, infatti, che la cioccolata faccia miracoli e sia un rimedio del tutto naturale.

Lui è Alyn Morice, un professore della inglese Hull Cough Clinic, che già tempo fa dedicò le sue attenzioni alla teobromina contenuta nel cacao, considerandola un'arma naturale ed efficace contro i sintomi della tosse.

Oggi Morice, responsabile degli studi cardiovascolari e respiratori, rinsalda la sua tesi, affermando che smangiucchiare una tavoletta di cioccolato al latte è più efficace della medicina acquistata in negozio per contrastare la tosse.