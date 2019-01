Almeno 25-29 grammi di fibra al giorno aiutano a contrastare diabete, infarto e cancro

Conferiscono un certo senso di sazietà e garantiscono il corretto funzionamento dell’intestino, le fibre alimentari e i cereali integrali sono una vera manna dal cielo se si considerano tutti gli effetti benefici che apportano. Non ultimo, il minor rischio di sviluppare malattie come diabete, cancro, infarto e ictus consumando anche meno di 30 grammi al giorno di fibre.

A dirlo sono gli studiosi dell’Università di Otago, in Nuova Zelanda, che in un nuovo studio precisano che si dovrebbero implementare le raccomandazioni per aumentare l’apporto di fibre alimentari e sostituire i cereali raffinati con cereali integrali per apportare benefici alla salute umana.

I ricercatori neozelandesi, nella ricerca commissionata dall’Organizzazione mondiale della sanità e coordinata da Jim Mann, hanno infatti scoperto che la sana abitudine alimentare di consumare una certa quantità giornaliera di fibre si associa a minor rischio di sviluppare le cosiddette malattie non trasmissibili.

Lo studio ha riguardato una meta-analisi multipla, ossia una revisione di 185 studi per un totale di 135 milioni di persone e 58 trial clinici e 4.635 adulti partecipanti. I ricercatori si sono concentrati sui decessi prematuri e l'incidenza di infarto, ictus e altre malattie cardiovascolari, l'incidenza del diabete di tipo 2 e di diversi tumori associati con obesità, come quello al colon-retto, all'esofago e alla prostata.

Quel che è emerso è che ogni 8 grammi in più di fibre consumate quotidianamente si associa una riduzione di incidenza e mortalità per malattie quali infarto, diabete, cancro del colon pari al 5-27%. E aumenterebbe anche la protezione anche da ictus e cancro al seno. Secondo i calcoli, la quantità giusta si aggira intorno ai 25/29 grammi di fibra al giorno per amplificarne gli effetti protettivi.

Dai risultati è inoltre emerso che ogni 15 grammi in più al giorno di cereali integrali i decessi e l'incidenza di infarto, cancro del colon e diabete diminuiscono del 2-19%.

Una alimentazione sana, quindi, e via libera a frutta, verdura, legumi e cereali integrali, da preferire senza dubbio agli integratori di fibra venduti in farmacia.

