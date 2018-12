Grandi abbuffate durante le feste natalizie? Non fanno solo aumentare i chili, ma anche i livelli di colesterolo. Più di quanto ritenuto fino ad ora. Lo dice un nuovo studio dell'Università di Copenaghen, dimostrando che il rischio di avere un colesterolo elevato è sei volte più alto dopo la pausa natalizia.

Dopo aver analizzato ben 25.000 danesi, i ricercatori hanno concluso che i livelli di colesterolo dopo le vacanze di Natale sono superiori del 20% rispetto a quelli dell'estate.

Per questo, le persone che hanno già il colesterolo alto dovrebbero essere ancora più attente ai loro livelli di colesterolo durante le vacanze di Natale.

"In ogni caso, c'è un rischio maggiore di scoprire di avere un livello elevato di colesterolo se si va dal medico e si fa testare il colesterolo subito dopo Natale. È importante essere consapevoli di questo, sia per i medici che curano il colesterolo alto che per coloro che vogliono mantenere bassi i livelli di colesterolo ", conclude.