Cucine da incubo. Non è solo il titolo del programma tv, accade davvero. Nelle scuole italiane, infatti, alcune mense presentano gravi problemi igienico-sanitari, con alimenti mal conservati se non scaduti. Lo rivela il Ministero della salute, secondo cui i Nas hanno chiuso ben 7 strutture.

In tutto sono state 224 le mense ispezionate negli istituti scolastici italiani. Tra queste, 81 hanno evidenziato irregolarità, 7 presentavano una situazione igienico-strutturale grave, per questo è stata disposta la sospensione del servizio.

Alle 81 mense in cui sono state scoperte irregolarità sono state contestate 14 violazioni penali, 95 infrazioni amministrative alle normative nazionali e comunitarie con il deferimento di 15 persone alle competenti Autorità Giudiziarie oltre alla segnalazione di 67 soggetti alle Autorità Amministrative. In più multe oltre i 576mila euro.

Sono state sequestrate oltre 2 tonnellate di alimenti di vario genere, pesce, carne, formaggi, frutta, verdura, olio, pane, prive di indicazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza dei prodotti, conservate in ambienti e condizioni inadeguati. In alcuni casi gli alimenti erano addirittura scaduti.

“Cibi scaduti, gravi carenze igieniche, perfino topi e parassiti vari: un film dell’orrore- Come madre e come ministro mi indigna pensare che sulle tavole dei nostri figli, a scuola, possano finire escrementi, muffe o alimenti di dubbia origine. Oggi chi lavora nel settore delle mense sa benissimo che vi sono regole chiare da seguire e tutti i mezzi possibili per garantire tracciabilità, igiene e correttezza di conservazione degli alimenti. Per questo non possiamo permettere il menefreghismo di chi stipula contratti ben precisi e poi fa il furbo o peggio. A maggior ragione quando è in gioco la salute dei più piccoli e vulnerabili: i bambini" ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo commentando i risultati delle indagini dei carabinieri dei Nas.