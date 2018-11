Batteri resistenti agli antibiotici nelle insalate in busta. Ecco come sconfiggerli

Il contorno probabilmente preferito dai più, anche perché di insalate ce ne sono davvero di tutti i tipi. Molti, invece di prenderle sfuse dal fruttivendolo, preferiscono acquistare le insalate già tagliate e confezionate in busta tra gli scaffali del supermercato. Ma quanto sono sicure?

Ebbene, se è già noto che questi tipi di prodotti freschi possono essere contaminati da batteri rilevanti dal punto di vista dell'igiene, un gruppo di lavoro guidato dal professor Kornelia Smalla del Julius Kühn Institute (JKI), in Germania, ha ora dimostrato che questi batteri possono anche includere batteri resistenti agli antibiotici.

Questi si trovano nel letame, nei fanghi di depurazione, nel suolo e nei corpi idrici. “ Il rilevamento preoccupante di questo tipo di batteri sulle piante è in linea con risultati simili per altri alimenti - spiegano dall’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR). Stiamo valutando urgentemente cosa significhi questa scoperta riguardo al rischio per la salute dei consumatori ".

Insomma, alla base di una busta di insalata, potrebbe esserci non solo il rischio salmonella che in passato ha già riguardato diversi prodotti dello stesso genere. E non solo, ciò potrebbe valere per tutti i tipi di verdure che si possono consumare a crudo.

Lo studio

Per effettuare le analisi, il gruppo di lavoro ha acquistato insalate miste, rucola e coriandolo nei supermercati tedeschi. I campioni sono stati esaminati per determinare la quantità totale di geni trasferibili di resistenza antimicrobica (i ricercatori usano il termine “resistoma trasferibile”) in Escherichia coli, un batterio intestinale per lo più innocuo, su questi alimenti. Nelle loro analisi, gli esperti si sono concentrati sulla parte dei batteri di Escherichia coli che sono resistenti alla sostanza attiva tetraciclina. Questo perché gli antibiotici tetraciclini sono utilizzati nell’allevamento di bestiame, dove possono promuovere lo sviluppo e la propagazione di batteri resistenti in organi come l’intestino. Questi batteri e una parte degli antibiotici vengono espulsi e quindi trovano la loro strada sui campi attraverso fertilizzanti organici come il letame.

I ricercatori affermano che “ i risultati dei test completi mostrano chiaramente che un’ampia varietà di plasmidi trasferibili - portatori del gene in batteri che si verificano all'esterno dei cromosomi - sono stati trovati con geni di resistenza nell’E. Coli da prodotti freschi, resistenza a più classi di antibiotici, batteri di E. coli con queste proprietà sono stati trovati su tutti e tre gli alimenti analizzat i”.

Se questi batteri innocui arrivano sugli alimenti vegetali, possono entrare nell’intestino umano tramite proprio il consumo di verdure crude. Una volta ingeriti, i batteri possono trasmettere i loro plasmidi a qualsiasi batterio patogeno che possa essere presente nell'intestino. Questo è noto come trasferimento genico orizzontale, che in natura consente ai batteri di adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni ambientali. Se un paziente viene trattato con antibiotici, i batteri che hanno incorporato questo tipo di geni trasferibili di resistenza nel genoma hanno un vantaggio e moltiplica di più rispetto ai loro "concorrenti" meno ben equipaggiati. A causa del basso livello di contaminazione dell’insalata con E. coli, non è noto con quale frequenza i geni di resistenza vengano trasferiti nell'intestino umano. Esistono anche poche conoscenze su se e in che misura le malattie sono causate da tali batteri resistenti.

Il consiglio? Rimane sempre quello di lavare accuratamente le verdure crude, l’insalata e le erbe fresche con acqua potabile prima di mangiarle per ridurre al minimo il rischio di ingestione di agenti patogeni o di batteri resistenti agli antimicrobici.

Le donne incinte e le persone con sistemi immunitari compromessi a causa dell’età avanzata o dell'assunzione di farmaci dovrebbero astenersi dal mangiare insalate preconfezionate e confezionate come precauzione contro le infezioni alimentari e dovrebbero invece preparare le insalate stesse usando ingredienti freschi e accuratamente lavati poco prima del consumo.

