Più di un quarto di hamburger, salsicce e triti senza carne, testati per uno studio, superano i livelli massimi di sale raccomandati

Molti prodotti alternativi alla carne come il macinato o il bacon “veggie” hanno livelli di salinità record, tanto da essere anch’essi un pericolo per la salute.

È quanto emerge da un rapporto condotto da attivisti di Action on Salt su alcuni prodotti che si trovano ai supermercati del Regno Unito, in cui è stato rilevato che oltre un quarto (28%) dei 157 prodotti sostituti della carne vegetariani e vegani analizzati erano più salati rispetto ai loro obiettivi massimi di sale.

Insomma, quelle che comunemente sono viste come opzioni “più salutari” al consumo eccessivo di carne lavorata rischiano di finire anch’esse rischiose per la salute.

Secondo l’indagine, il burger vegetariano medio contiene più sale, attestandosi allo 0,89 g, rispetto a uno di carne che ne contiene 0,75 g. Inoltre alcune salsicce vegetariane hanno tanto sale quanto ne hanno le salsicce di suino.

In particolare i prodotti Tofurky’s Deli Slices Hickory Smoked e Tesco’s Meat Free 8 Rashers Bacon Style contenevano molto più sale rispetto all’acqua di mare (rispettivamente 3,5 e 3,2 grammi ogni 100).

Dei 157 prodotti alternativi di carne da supermercato analizzati, il tenore medio salino più alto per 100 grammi è stato trovato nei sostituti della pancetta privi di carne (2,03 g/100 g) e nei sostituti della carne a fette (1,56 g/100 g). Analizzando le porzioni, i prodotti “alla Kiev” vegetariani risultavano i più salati (1,03 g), anche più di una grande porzione di patatine fritte di McDonald. Seguono le salsicce senza carne (0,96 g) e i filetti senza carne (0,87 g), che risultavano più sapidi di tre porzioni di arachidi salate.

Secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, gli adulti non dovrebbero consumare più di 5 grammi di sale al giorno. Ricordatevi tutti, vegetariani e non, che il sale è presente in qualsiasi alimento confezionato e di leggere sempre le etichette.

Leggi anche

Germana Carillo