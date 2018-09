Nelle mele vendute dei supermercati possono addirittura esserci tracce di ben 5 pesticidi contemporaneamente. E vengono da Paesi lontani anche 10mila chilometri, refrigerate per mesi, alla faccia del chilometro zero e della frutta di stagione.

E’ quanto emerge da un’indagine condotta dal mensile tedesco Öko-Test che ha analizzato 27 campioni acquistati nella GDO tedesca, ma provenienti da diverse nazioni, tra cui l’Italia. Per fortuna, magra consolazione, solo una su tre di quelle italiane non contiene pesticidi. Ecco cosa è emerso.

Pesticidi anche sui campioni che provengono dall’Italia, uno solo su tre è pulito dai pesticidi ed è la Grüne Äpfel säuerlich & lecker, Granny Smith, mentre due pesticidi sono contenuti nella Gut & Günstig Äpfel, Braeburn e uno nella VOG Äpfel Golden Delicious.

Una magra consolazione potremmo dire, di fronte a uno scenario che non lascia ben sperare. Soprattutto perché alcune mele vengono addirittura dall’Argentina e Cile (prodotti biologici) o dalla Nuova Zelanda, Sudafrica, Germania, Francia, Polonia e Brasile per i prodotti convenzionali e a seconda del paese riescono a percorrere anche quasi diecimila chilometri su una nave refrigerata.

'Le mele a volte vengono conservate per mesi in magazzini refrigerati, così possono essere acquistate in qualsiasi momento dell’anno', si legge nell’indagine.