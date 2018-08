Problemi tra le lenzuola? L’olio di oliva sarebbe meglio del Viagra e in generale l’adozione di una dieta in stile mediterraneo migliorerebbe notevolmente le prodezze dei maschietti. Ne basterebbero 9 cucchiai ed il gioco è fatto.

A dirlo sono i ricercatori dell’Università di Atene, secondo cui una dose settimanale del nostro amato olio sarebbe in grado di ridurre l’impotenza di circa il 40%.

Alleato, quindi, di cuore, fegato, vasi sanguigni e della circolazione di tutto il corpo, il prezioso olio potrebbe tornarci utile se vogliamo che nostro marito torni un giovincello a letto.

Lo studio, presentato al Congresso dell'European Society of Cardiology (Esc) a Monaco di Baviera, è stato condotto su 660 uomini di età media di 67 anni e ha rilevato che coloro che adottano una dieta mediterranea, e come tale ricca di frutta, verdura, legumi, pesce, hanno riscontrato meno problemi di erezione e vedono persino migliorare le loro performance.

Merito sarebbe proprio dell’olio d’oliva, che non solo aiuta a migliorare le prestazioni di un uomo in camera da letto, ma può anche aiutare ad aumentare drasticamente i livelli di testosterone, riducendo il rischio di disfunzione erettile, che è l'incapacità di ottenere e mantenere un'erezione sufficiente per avere rapporti.

“ Gli uomini che seguono una dieta mediterranea e in particolare consumano un sacco di olio d’oliva vedono il loro rischio di impotenza ridotto fino al 40% in età avanzata ”, dice la Christina Chrysohoou, mentre anche i piccoli cambiamenti nello stile di vita potrebbero rivelarsi più vantaggiosi per coloro che cercano una soluzione a lungo termine.

Mentre il Viagra, creato negli anni ‘90 e ora disponibile su larga scala, ha aiutato la vita sessuale di milioni di persone, ha molti effetti collaterali che includono mal di testa, mal di schiena e disturbi visivi, l’olio di oliva non fa altro che bene. Alla lunga lista dei suoi benefici, possiamo ora anche aggiungere una nuova entusiasmante intesa con la partner!

Germana Carillo