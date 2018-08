Sei un mangiatore di avocado e vuoi perdere chili di troppo? Potresti essere il candidato giusto per partecipare alla ricerca di un team di scienziati che vogliono condurre uno studio nutrizionale che vuole esaminare l'effetto degli avocado sul grasso addominale e l’influenza sulle malattie cardiovascolari.



La ricerca è condotta da diverse università americane tra cui spiccano la Loma Linda University, California’s University a Los Angeles, la Tufts University nel Massachusetts, la Pennsylvania State University e la Wake Forest University nel North Carolina.

Proprio sul sito di una di loro ci sono i dettagli per scoprire se si è i candidati ideali. In cosa consiste l’esperimento?

I prescelti dovranno mangiare un avocado al giorno per sei mesi, abbinato chiaramente alla propria dieta abituale. Verranno misurati grasso addominale, i valori di colesterolo e glucosio per tre volte: all’inizio, alla dodicesima settimana e alla ventiseiesima. I partecipanti dovranno anche fare un test della memoria all'inizio e alla fine dello studio.

In cambio della propria collaborazione oltre che avocado gratis e altri piccoli regali non specificati, i ricercatori alla fine dello studio daranno un compenso di 300 dollari, come benefit.

Lo scopo dello studio, come dicevamo, è quello di scoprire se mangiare un avocado ogni giorno per sei mesi ha un impatto sulla quantità e sulla distribuzione del grasso nel corpo.

Requisiti per candidarsi

I candidati devono avere almeno 25 anni, devono essere in sovrappeso. Le donne devono avere un BMI di almeno 25 e gli uomini devono avere un BMI di almeno 27. Chiaramente escluse donne in gravidanza, allattamento o che hanno intenzione di provare ad avere un bambino nei mesi interessati. Inoltre non bisogna aver avuto un cambiamento significativo di peso corporeo nell’ultimo anno.

Come candidarsi

Si legge nell’annuncio, per candidarsi si prega di chiamare 1-814-863-0856 o e-mail [email protected], menzionare la dieta abituale e scrivere nell’oggetto: Avocado Trial (HAT), lasciando nome e numero. Sarete poi ricontattati per fornire ulteriori dettagli.

Dominella Trunfio