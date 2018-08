Assistenza ai celiaci: cambiano i limiti di spesa mensili per gli alimenti senza glutine a carico dello Stato cui hanno diritto le persone celiache, con differenze tra uomini e donne.

I limiti di spesa rimangono più elevati per i minori e più bassi per gli adulti (per gli adulti prima il rimborso era di 140 euro al mese mentre oggi con i nuovi tetti si va dai 90 euro per le donne ai 110 euro per gli uomini), mentre i tetti sono ancora più bassi per gli anziani.

Con un nuovo decreto che abroga sostanzialmente quello del 4 maggio 2006, si riconosce ai soggetti affetti da celiachia, compresa la variante della dermatite erpetiforme, il diritto all'erogazione gratuita degli alimenti con dicitura “ senza glutine, specificatamente formulati per celiaci” o “senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine ” e rivaluta i tetti di spesa, distinti per sesso e per fasce di età, secondo i fabbisogni energetici totali definiti dai Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (LARN).

“ È opportuno rendere uniformi le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di contenere i costi per il Servizio sanitario nazionale - si legge nel decreto in cui si precisa che “ il celiaco deve seguire una dieta varia ed equilibrata con un apporto energetico giornaliero da carboidrati stimabile in almeno il 55%, che deve derivare anche da alimenti naturalmente privi di glutine provenienti da riso, mais, patate e legumi come fonte di carboidrati complessi, per cui la quota da soddisfare con alimenti senza glutine di base (pane, pasta e farina) è stimabile nel 35% dell'apporto energetico totale ”.

I limiti di spesa

Dai 6 mesi ai 5 anni: 56 euro sia per i maschi che per le femmine

Dai 6 ai 9 anni: 70 euro sia per i maschi che per le femmine

Dai 10 ai 13 anni: 100 euro per i maschi; 90 euro per le femmine

Dai 14 ai 17 anni: 124 euro per i maschi; 99 euro per le femmine

Dai 18 ai 59 anni: 110 euro per i maschi; 90 euro per le femmine

≥ 60 anni: 89 euro per i maschi; 75 euro per le femmine

Categorie erogabili di alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci

1. pane e affini, prodotti da forno salati

2. pasta e affini

3. pizza e affini

4. piatti pronti a base di pasta

5. preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza e affini

6. prodotti da forno e altri prodotti dolciari

7. cereali per la prima colazione

