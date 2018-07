Negli ultimi tempi, si parla sempre più spesso della curcuma, una spezia dalle molteplici proprietà benefiche e curative. La curcuma è tradizionalmente impiegata sia nella medicina ayurvedica che in quella tradizionale cinese, in particolare come integratore alimentare naturale per la capacità di contrastare i processi infiammatori all'interno dell'organismo.

La pianta è conosciuta da sempre per la sua azione depurativa, coleretica (stimola la produzione di bile da parte del fegato) e colagoga (favorisce lo svuotamento della colecisti, aumentando l'afflusso di bile nel duodeno). Inoltre, è un epatoprotettore, antiossidante e fluidificante del sangue.

Recenti studi hanno dimostrato che la curcuma ha anche proprietà antitumorali: è capace, infatti, di bloccare l'azione di un enzima ritenuto responsabile dello sviluppo di diversi tipi di cancro, soprattutto nella zona della testa, del collo e del cavo orale (nell'ultimo caso soprattutto quelli causati dal papillomavirus umano).

Non solo: la curcuma compie anche un'azione antinfiammatoria e analgesica, per questo motivo è impiegata efficacemente nel trattamento di infiammazioni, dolori articolari, artrite e artrosi. Riconosciuta anche come potente antiossidante, la pianta è in grado di contrastare l'azione dei radicali liberi, responsabili dei processi di invecchiamento e del danneggiamento delle membrane delle cellule che compongono il nostro organismo. La curcuma, infine, svolge anche un'azione cicatrizzante.

I benefici della curcuma

Questa spezia, il cui principio attivo più importante è senza dubbio la curcumina, rappresenta un ottimo rimedio per il buon funzionamento della cellula epatica: aiuta l’eliminazione delle tossine in eccesso. Grazie alla curcumina, inoltre, essa diventa preziosa alleata anche del cuore e del sistema cardiovascolare. Contrasta le malattie cardiache, rafforza il rivestimento dei vasi sanguigni e svolge un’azione antinfiammatoria.

Agisce nel sangue anche sui livelli di colesterolo. Non solo: allevia i dolori e gli spasmi di stomaco regolarizzando le funzioni gastriche, ha un alto potere digestivo e stimola l’azione della cistifellea nella produzione degli acidi biliari prevenendo la formazione di gonfiore e flatulenza. La curcuma, poi, è uno stimolo costante per il cervello, rallenta l’invecchiamento delle cellule cerebrali e previene infiammazioni a carico del sistema nervoso centrale. Infine, miscelata al miele e al limone, è un ottimo rimedio per le infiammazioni del cavo orale, raffreddore e mal di gola.

L’importanza della curcuma nella dieta

In un programma di dimagrimento, è importante riuscire ad inserire nella propria alimentazione quotidiana la curcuma, in quanto riesce ad agire direttamente sulle cellule adipose. Essa, infatti, stimola gli adipociti a secernere e rilasciare l’adiponectina, molecola in grado di stimolare l’organismo a liberare e utilizzare i grassi accumulati sotto forma di riserva, e aiuta il fegato a metabolizzare al meglio i grassi introdotti durante i pasti, in particolare quelli derivanti dai carboidrati complessi e dagli zuccheri raffinati, di più difficile digestione.

Ma non solo: tra le proprietà della curcuma, ci sono quelle dimagranti in quanto la curcumina agisce anche ad un livello più profondo, svolgendo un importante ruolo nel contrastare l’infiammazione cronica di basso livello (o basso grado), punto di partenza cruciale per lo sviluppo di differenti patologie come il diabete di tipo 2, le alterazioni aterosclerotiche, l’insulino-resistenza, la depressione e anche il cancro.

La curcuma aiuta a depurare l’organismo agendo sui vari organi emuntori, fegato per primo; contrasta lo stress ossidativo proveniente dai cibi dannosi che rilasciano più radicali liberi, proteggendo la mucosa intestinale e gastrica. La curcuma aiuta a dimagrire anche perché fa sentire meno la sensazione di fame: stimola, infatti, la corretta funzionalità di un ormone, la leptina, molecola prodotta dal tessuto adiposo che va a regolare il senso di sazietà.

Nelle persone obese vi è una resistenza alla leptina, per cui il segnale di sazietà non riesce ad arrivare efficacemente al cervello: da qui nasce un desiderio di mangiare e un senso di fame sempre maggiori. Anche il ristagno di liquidi può essere evitato grazie all’azione di questa potente spezia, viste le sue capacità di agire tanto sul sistema circolatorio quanto su quello linfatico, maggiormente responsabile della formazione dei cuscinetti adiposi e della fastidiosissima pelle a buccia d’arancia. Non è tutto qui: la curcuma, infatti, contribuisce anche a tenere sotto controllo i livelli di glicemia e a migliorare il metabolismo degli zuccheri introdotti attraverso la dieta.

Gli integratori di curcuma

Se le virtù della curcuma si devono in particolare alla presenza della curcumina, questa rischia, a volte, di non essere ben assorbita dall'organismo. Al fine di migliorare l'assimilazione della curcumina, esiste un integratore alimentare alla curcuma, “Super Curcuma”, che è stato appositamente formulato per consentire una biodisponibilità 29 volte superiore rispetto a un prodotto tradizionale. L’integratore consente, in questo modo, di capitalizzare i benefici della curcuma

L’integratore “Natural Curcuma”, invece, si occupa di stimolare il sistema immunitario, proteggere le cellule dai radicali liberi, inibire la proliferazione delle cellule prostatiche cancerose, la ciclossigenasi (COX) e la lipossigenasi (LOX), due enzimi infiammatori strumentali nello sviluppo di certi cancri, particolarmente quello del colon. Si occupa, inoltre, di arrestare in vitro la moltiplicazione delle cellule cancerose allo stadio 2 del loro sviluppo, contribuire a inibire lo sviluppo di vasi sanguigni che nutrono un tumore e proteggere dai virus, ridurre il colesterolo stimolando la secrezione.