È di colore viola ed è ricco di antiossidanti: un pane composto da tre super-ingredienti adatti (anche) agli intolleranti al glutine e ai vegani. Eccolo “Well-Bred”, che nasce dalla mente innovativa dei ragazzi del gruppo di Tecnologie alimentari e di alcuni ricercatori di Biochimica Agraria dell’Università di Pisa.

Lievito madre, antiossidanti naturali e pectine: questi i tre elementi straordinari che, aggiunti alle patate viola che conferiscono la caratteristica colorazione, danno vita a un pane generoso in antiossidanti, a prolungata conservabilità e adatto a consumatori con esigenze particolari.

Il pane viola, che è frutto soprattutto degli studio della laureanda Anna Valentina Luparelli e della dottoranda Isabella Taglieri, è stato uno dei progetti che ha partecipato alla finale del PhD+, il corso dell’Università di Pisa che insegna a pensare innovativo e a trasformare le idee in impresa.

Crescono, quindi, le intenzioni da parte degli esperti di creare prodotti sempre più specifici adatti a particolari problemi di salute o a patologie, come la “pizza Pascalina” messa a punto dall’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli.

“ Well-Bred rappresenta un prodotto in grado di sintetizzare una serie di aspetti positivi per un alimento, quali l’elevato valore nutraceutico, le migliorate caratteristiche tecnologiche e sensoriali, nonché la maggiore sostenibilità ambientale – spiegano le ricercatrici. Il prodotto può rappresentare un modello per l’intero comparto dei prodotti da forno, che prevedrebbe la rivisitazione delle ricette sia di merende o snack, per uno spuntino nutrizionalmente bilanciato, sia di quei dolci che fanno parte a pieno titolo della grande tradizione dolciaria italiana (panettone, pandoro, colomba, schiacciata pasquale). Abbiamo scelto il nome “Well-Bred” (cresciuto bene), giocando sull’assonanza con il termine bread (pane), per valorizzare allo stesso tempo le sue caratteristiche altamente salutari ”.

Com’è fatto Well-Bread, il pane viola

I tre super-ingredienti sono il lievito madre, antiossidanti naturali e pectine.

Sappiamo bene che il lievito madre è il più antico metodo di lievitazione al mondo grazie al quale si incrementa il sapore, il valore nutrizionale e la conservabilità del pane, apportando composti probiotici e sali minerali. Inoltre, è un ingrediente che permette di ridurre o eliminare del tutto la quantità di sale nell’impasto e ritardare il processo di raffermamento, proteggendolo dalle muffe e dal deterioramento organolettico.

Parte della farina è stata poi sostituita da un’equivalente porzione di patate viola liofilizzate (Vitelotte) che conferisce al prodotto quel colore viola associato a un maggior livello di composti antiossidanti. Infine le pectine, sostanze naturali contenute nella buccia della frutta che, essendo in grado di assorbire acqua, garantiscono migliore struttura e sofficità.