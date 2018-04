Cioccolato che passione! Mangiare cioccolato fondente con almeno il 70% di cacao e il 30% di zucchero di canna ha effetti positivi su stress e stati d’animo in generale, ma anche sulla concentrazione, la memoria e contro le infiammazioni.

A confermarlo sono i ricercatori della Loma Linda University, in California, che hanno studiato l’effetto del cacao sulla salute cognitiva, endocrina e cardiovascolare. I risultati del loro lavoro sono stati presentati all'Experimental Biology di San Diego: mentre è noto che il cacao è una delle principali fonti di flavonoidi, questa è la prima volta che i suoi effetti sono studiati su soggetti umani per determinare come può supportare la salute cognitiva, endocrina e cardiovascolare.

Già accertato che faccia bene alla salute del cervello e che migliora la circolazione, il cioccolato, soprattutto fondente, ritorna agli onori delle cronache per i suoi mille benefici. Questa volta specie per quanto riguarda le percentuali di di cacao.

“Per anni abbiamo esaminato l’influenza del cioccolato fondente sulle funzioni neurologiche dal punto di vista del contenuto di zucchero - ha detto Lee S. Berk, docente e ricercatore in psiconeuroimmunologia e scienze alimentari. Maggiore è la concentrazione di cacao, maggiore è l’impatto positivo sulle attività cognitive, sulla memoria, sull'umore, sul sistema immunitario”.

Gli studiosi americani sono giunti a queste conclusioni esaminando, tramite due specifiche analisi l’azione del cacao sulle risposte immunitarie e sui geni coinvolti nella percezione sensoriale, sviluppando quella che si definisce “iper-plasticità” cerebrale, ossia quella capacità che consente all’encefalo di modificare la struttura in relazione dell'attività dei propri neuroni). Così, secondo i risultati, il cioccolato fondente è in grado di migliorare anche l’elaborazione cognitiva, la capacità di apprendimento e la memoria.

In quantità ridotte, allora, via libera al cioccolato! Non solo vi rilasserà la mente, ma vi renderà anche più felici.

