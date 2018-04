Sappiamo tutti che la prima colazione è il pasto più importante della giornata. Ma bastano pochi errori per compromettere la salute del nostro organismo fino a sera. Allora quali sono le regole per una colazione perfetta?

L’alimentazione sana è una colonna portante della nostra salute; sono sempre più le persone e i professionisti della salute che supportano questa convinzione. Secondo alcune stime durante il corso della nostra vita mangiamo fino a 60 tonnellate di cibo, una quantità enorme che dividiamo tra circa 3 pasti al giorno, più spuntini. Ma allora perché la colazione è ritenuta il pasto più importante di tutti?

Colazione: perché è il pasto più importante?

Il primo motivo riguarda proprio l’ordine in cui mangiamo: la colazione è il primo pasto della giornata. La chiamiamo anche prima colazione ed è il primo pasto dopo le ore di riposo notturno. Durante il sonno il nostro sistema digestivo, così come il resto dell’organismo, si rigenerano. Questo processo esaurisce le nostre riserve energetiche, perciò la colazione rappresenta un pieno di carburante essenziale per poter affrontare un nuovo giorno.

Ma la colazione è il pasto più importante anche per un altro motivo. Il funzionamento del nostro organismo cambia durante le ore del giorno e della notte, come confermato dalle ricerche sui meccanismi che regolano l’orologio biologico, premiate con il Nobel per la Medicina 2017. Le prime ore del mattino sono il momento migliore per introdurre la maggior parte delle sostanze nutritive. Lo dice anche uno studio recente, secondo cui una colazione abbondante può persino far dimagrire!

Di certo, però, non possiamo abbuffarci di biscotti e cornetti. E allora cosa mangiare a colazione per ottenere il massimo dei benefici? Scopri se stai facendo la colazione giusta controllando queste 10 regole per una colazione sana e nutriente.

10 regole per una colazione perfetta

Non avere fretta: prenditi il tempo necessario per preparare la colazione e per mangiarla in santa pace. Il nostro organismo non apprezza i pasti consumati in fretta. Non hai tempo per preparare una colazione sana? Scegli un prodotto pratico, ma salutare! Evita lo zucchero: stiamo parlando ovviamente del famigerato zucchero bianco, un vero e proprio veleno per la nostra salute. Lo puoi sostituire con lo zucchero di cocco, il miglior sostituto dello zucchero raffinato, buono, sano e nutriente. Non esagerare con i carboidrati: biscotti, cornetti, pane e torte sono entrati nelle nostre abitudini, ma sebbene siano deliziosi, non fanno bene alla salute. Scegli solo cereali integrali, meglio se biologici e attivati, ovvero messi in ammollo per farli germogliare. Meglio senza glutine: sempre parlando di cereali, scegli quelli gluten free, come il grano saraceno o l’avena, facili da digerire e molto nutrienti. Proteine: una colazione a base di caffellatte e biscotti non consente al tuo organismo di funzionare al meglio. Ci vogliono anche le proteine, meglio ancora se vegetali. Le proteine vegane sono infatti meno tossiche per il fegato, ma possono apportare tutti gli amminoacidi di cui hai bisogno. Caffè o non caffè, questo è il dilemma: senza demonizzare questa bevanda dall’aroma inimitabile, sarebbe meglio evitarlo a colazione. Te lo puoi concedere qualche ora dopo, a metà mattina. Ma a colazione opta per un sostituto del caffè sano e nutriente come il Macaccino, scegli una bevanda senza caffeina, che possa energizzarti senza agitarti o provocare ansia. Vitamine e sali minerali: appena svegli il nostro organismo è come un’auto a secco. Per accenderlo dobbiamo fare il pieno di vitamine, minerali e micronutrienti come antiossidanti e acidi grassi essenziali come gli Omega-3. Semi di lino e semi di Chia sono le migliori fonti naturali vegetali di questi grassi buoni! Latte? Evitalo: difficile da metabolizzare, potrebbe appesantire la digestione e l’intera giornata. Scegli un latte vegetale per la tua bevanda calda, oppure prova un Matcha caldo. Colazione in famiglia! Iniziare la giornata assieme ai propri cari è fondamentale per la salute di corpo e mente. Lo conferma uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Obesity Research and Clinical Practice, secondo cui mangiare da soli potrebbe aumentare il rischio di obesità, colesterolo e sindrome metabolica. Gusto e colore! La colazione deve prima di tutto essere buona e – perché no – anche bella da vedere. Una colazione sana è al contempo gustosa e nutriente: deve soddisfare sia l’occhio che il palato.

Colazione ideale: come seguire tutte le regole?

Può sembrare impossibile: togliere il caffè, eliminare i biscotti, il latte e fare colazione con calma sono regole che mettono paura. Ma è più semplice di quanto si possa pensare. Esiste una colazione sana, facile e veloce da preparare, nutriente e gustosa allo stesso tempo?

Per fortuna sì: si chiama Risveglio di Buddha, e ha tutte le caratteristiche di una colazione perfetta. È una colazione istantanea, che si prepara in appena un minuto, mescolandola con un po’ di latte vegetale, uno yogurt, un succo fresco di frutta o dell’acqua, calda o fredda.

Risveglio di Buddha: prima colazione sana e saporita

Il Risveglio di Buddha è un mix di ingredienti sani, gustosi e nutrienti, ricco di Omega-3, vitamine, sali minerali e fibre, con la giusta proporzione tra carboidrati e vitamine. È una colazione vegana 100% bio, senza glutine, cruda, senza lattosio, senza zucchero raffinato, senza olio di palma, conservanti, coloranti o OGM.

Una prima colazione in 7 varianti di gusto, per una colazione sana diversa ogni giorno della settimana. Il Risveglio di Buddha sazia e nutre fino a pranzo, senza farti sentire i morsi della fame a metà mattina, senza picchi e cali glicemici. Non solo, è anche estremamente versatile: lo si può utilizzare anche per preparare torte, dessert, praline e barrette energetiche.

Potrai preparare la tua ciotola di Buddha in un minuto, magari dopo aver bevuto un bicchiere di acqua, limone e zenzero, oppure uno shot di Erba di Grano. Decorala con Bacche di Goji e banana a pezzetti, oppure aggiungi un tocco croccante con delle Pepite di Cacao Crudo. In estate il Risveglio di Buddha è ideale come base per degli smoothies di frutta fresca, mentre in inverno si possono preparare dei caldi e gustosi porridge!

Se volete approfondire i benefici dello zenzero e delle bacche di Goji leggete anche:

ZENZERO: COSA ACCADE AL CORPO ASSUMENDOLO OGNI GIORNO

BACCHE DI GOJI: COSA ACCADE AL CORPO ASSUMENDOLE OGNI GIORNO

P.S. Per attivare al massimo i benefici di una colazione sana come questa, prova a fare almeno 15 minuti di attività fisica come Yoga, una corsa o una camminata!