La tisana allo zenzero è un vero e proprio toccasana in caso di raffreddore e mal di gola e per la cattiva digestione. Lo zenzero è una spezia dal potere riscaldante ed è un potente rimedio naturale. Lo possiamo assumere grazie alle tisane da preparare sotto forma di infuso o di decotto.

Lo zenzero e la tisana allo zenzero sono adatti soprattutto durante la stagione autunnale e invernale, dunque nei mesi più freddi, perché hanno proprietà riscaldanti, donano calore all’organismo e lo aiutano a prevenire i malanni stagionali.

Scopriamo la ricetta per preparare in casa facilmente la tisana allo zenzero, un meraviglioso rimedio naturale.

Tisana allo zenzero, come prepararla

La tisana allo zenzero si può preparare come infuso o come decotto. Per l’infuso si utilizza una bustina di tisana allo zenzero per ogni tazza, mentre per il decotto dovrete avere a disposizione lo zenzero fresco, che potrete acquistare facilmente nei negozi bio o al supermercato. Il consiglio è di bere 1 o 2 tazze di tisana allo zenzero al giorno.

Tisana allo zenzero, la ricetta del decotto

2 o 3 fettine di zenzero fresco

1 tazza d’acqua (250 ml)

1 spicchio di limone o scorza di limone

Se volete aggiungere il limone alla vostra tisana allo zenzero scegliete solo limoni non trattati, ancora meglio se bio. In un pentolino versate l’acqua e aggiungete due o tre fettine di zenzero e uno spicchio di limone. Potete anche spremere un po’ di succo di limone. Portate ad ebollizione e lasciate sobbollire per 10 minuti.

Poi togliete dal fuoco, filtrate il decotto, versatelo in una tazza e dolcificatelo a piacere. La quantità di zenzero da usare dipende da quanto volete sia intenso il gusto della vostra tisana. Aggiungete succo di limone, miele o un altro dolcificante naturale a piacere.

Tisana allo zenzero, la ricetta dell’infuso

1 bustina di tisana allo zenzero

1 tazza d’acqua (250 ml)

Miele e succo di limone a piacere

Le bustine per preparare l’infuso allo zenzero che troviamo in erboristeria possono essere a base di zenzero o presentare degli ingredienti aggiuntivi, ad esempio piante officinali come la melissa, oppure aromi naturali, ad esempio cannella o scorze di limone. Troverete comunque facilmente delle bustine per infuso a base di solo zenzero.

Per preparare la tisana allo zenzero sotto forma di infuso portate ad ebollizione l’acqua in un pentolino. Poi versatela in una tazza o in una teiera e aggiungete la vostra bustina. I tempi di infusione possono variare dai 5 ai 10 minuti circa, controllate le indicazioni sui tempi di infusione presenti sulla confezione che avete a disposizione. Se volete aggiungete miele e succo di limone alla vostra tisana allo zenzero prima di gustarla.

Tisana allo zenzero, benefici

La tisana allo zenzero è un rimedio naturale che viene consigliato per i suoi numerosi benefici per la salute. In particolare la tisana allo zenzero:

Favorisce la digestione

Sgonfia la pancia

Allevia il mal di gola

Calma la tosse

Placa il senso di nausea

Aiuta in caso di raffreddore e influenza

Ha un effetto riscaldante

Rafforza il sistema immunitario

Favorisce la depurazione dell’organismo

Stimola l’appetito

Allevia i dolori mestruali

Riduce lo stress

È un antidolorifico e antinfiammatorio naturale

Tisana allo zenzero, controindicazioni

Prima di iniziare ad assumere la tisana allo zenzero a scopo curativo consultate il vostro medico se assumete farmaci particolari – soprattutto nel caso dei farmaci per la circolazione – o se avete comunque dei dubbi che riguardano la vostra salute.

Infatti il consumo di zenzero può risultare controindicato in caso di:

Assunzione di farmaci antiaggreganti piastrinici

Assunzione di farmaci anticoagulanti

Assunzione di dosi di zenzero superiori a quelle consigliate

Se si esagera con il consumo di zenzero e della tisana allo zenzero e se si superano le dosi consigliate si può andare incontro a problemi gastrointestinali, ad esempio a bruciore di stomaco. In questo caso dovreste sospendere l’assunzione della tisana allo zenzero e berla meno spesso. Anche in questo caso consultate sempre il vostro medico di fiducia per qualsiasi chiarimento.

Marta Albè