21enne sviluppa un’insufficienza cardiaca per aver fatto abuso di bevande energetiche

Per due anni ha bevuto quattro bevande energetiche da 500 ml al giorno. Così, uno studente inglese di appena 21 anni ha sviluppato una grave insufficienza cardiaca che l’ha costretto a trascorrere 58 giorni in ospedale. Il giovane è anche finito in terapia intensiva che ha definito “un’esperienza traumatizzante”. Dopo il ricovero in ospedale e sei mesi di cure, il giovane è finalmente tornato alla normalità, ma è probabile che avrà bisogno di un trapianto di rene.