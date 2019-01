Quali sono le migliori tisane in caso di raffreddore e influenza? Quali erbe medicinali risultano più efficaci?

Le tisane a base di erbe sono un ottimo aiuto per prevenire e curare i malanni di stagione, come influenza e raffreddore. Le erbe e le spezie utilizzate per la preparazione delle tisane rappresentano rimedi officinali dall'elevato potere curativo. In alcuni casi, nell'utilizzo delle preparazioni erboristiche, vi possono essere delle controindicazioni.

Per questo, in caso di dubbio, è bene consultare sempre il proprio erborista, che saprà darvi i suggerimenti migliori riguardo alle tisane e alle cure a base di erbe.

1. Tisana allo zenzero

Una buona tisana allo zenzero, sotto forma di infuso, utile per prevenire il raffreddore si prepara con 2 cucchiaini di tè bancha, 2 chiodi di garofano, 1 pezzetto di cannella ed una grattuggiatina di zenzero essiccato. Bisogna versare il tutto in una tazza d'acqua bollente. L'infusione dura ai 3 ai 5 minuti. Per preparare una tisana allo zenzero sotto forma di decotto, lasciate sobbollire per 10 minuti una fettina di zenzero fresco in 350 millilitri d'acqua. Lasciate intiepidire, filtrate e aggiungete due cucchiai di succo di limone.

2. Tisana alla cannella

La tisana alla cannella è ottima per ridurre le infiammazioni della gola e contro i malanni invernali. Portate ad ebollizione la quantità d'acqua contenuta in una normale tazza insieme a 2 cucchiaini di miele, 2 o 3 cucchiaini di cannella in polvere e 1 pizzico di pepe. Bevendola ancora calda avrà un effetto magico sulle vie respiratorie.

3. Tisana all'echinacea

La tisana all'echinacea è un ottimo rimedio per rafforzare le difese immunitarie, prevenire e combattere il raffreddore, l'influenza e i tipici malanni invernali. Bevete una o due tazze di questo infuso ogni giorno per prepararvi all'inverno. In ogni tazza di acqua bollente versate 1 cucchiaino di echinacea essiccata, o riponete una bustina di tisana all'echinacea acquistata in erboristeria. Lasciate riposare la tisana all'echinacea per 5 minuti prima di berla.

4. Tisana alla melissa

La melissa è una pianta dalle ottime proprietà calmanti e sedative, utile in caso di raffreddore. Stimola la sudorazione, un aspetto importante che può contribuire ad abbassare la febbre e ad eliminare le tossine intrappolate nell'organismo. Per la preparazione di una tisana, versate 1 cucchiaino di melissa essiccata in ogni tazza di acqua bollente, lasciate riposare 5 minuti e filtrate. Trovate la melissa sfusa o in bustine in erboristeria. La melissa è facile da coltivare in vaso o in giardino, dunque potrete raccogliere le foglie e essiccarle per utilizzarle al momento del bisogno.

5. Tisana alla rosa canina

La rosa canina viene utilizzata per la preparazione di tisane adatte a prevenire e alleviare i malanni invernali, come influenza o raffreddore. Se non avete una piantina di rosa canina a disposizione, magari coltivata da voi, potrete acquistarla in erboristeria in bustine. Lasciate in infusione ogni bustina per 5-7 minuti in ogni tazza di acqua bollente prima di bere la tisana, che potrete arricchire con del succo di limone. La rosa canina è ricca di vitamina C, che ci aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Allevia le affezioni respiratorie e combatte le infezioni.

6. Tisana alla santoreggia

Con la santoreggia si prepara una tisana utile in caso di influenza, mal di gola e affezioni respiratorie. Dovrete utilizzare 4 grammi di santoreggia essiccata ogni 100 millilitri d'acqua. Si dice che la tisana alla santoreggia sia afrodisiaca e che sia molto utile contro il mal di gola, dopo averla lasciata raffreddare, per effettuare dei gargarismi.

7. Tisana al tiglio

Potrete acquistare in erboristeria le erbe adatte alla preparazione di questa tisana, ottima in caso di affezioni alle vie respiratorie e di stati febbrili. Il tiglio stimola la sudorazione e può aiutare ad abbassare la febbre. In una tazza da 200-250 millilitri d'acqua versate un cucchiaino di tiglio essiccato (o riponete una bustina di tisana al tiglio). Lasciate riposare per 5-7 minuti, filtrate e bevete

8. Tisana all'eucalipto e salvia

La tisana all'eucalipto libera le vie respiratorie ed è utile in caso di raffreddore. L'eucalipto può essere abbinato ad altre erbe utili in questo caso, come la salvia. Versate un cucchiaino di salvia essiccata e uno di eucalipto essiccato in una tazza d'acqua bollente, lasciate riposare fino a 10 minuti, filtrate e bevete. La tisana alla salvia è controindicata in gravidanza e allattamento, in caso di ipertensione e epilessia.

9. Tisana al corbezzolo

In caso di influenza accompagnata da stati febbrili, può essere utile assumere una tisana a base di fiori di corbezzolo. Come suggerisce il manuale "Tisane, il gusto della salute" (Giunti Demetra 2010), la tisana al corbezzolo si prepara mettendo in infusione 5 grammi di fiori di corbezzolo in 250 millilitri d'acqua. Si lascia riposare il tutto per 15 minuti prima di filtrare e bere. Assumere la tisana al corbezzolo una o due volte al giorno a seconda delle necessità.

10. Tisana alla camomilla e limone

L'enciclopedia "La salute senza medicine" (Librex 1992) suggerisce la camomilla e il limone come rimedi utili contro il raffreddore. Potrete dunque provare ad arricchire la vostra normale tisana alla camomilla, preparata a partire dai fiori secchi o dalle bustine, con del succo di limone o con un cucchiaino di scorza di limone grattugiata.

11. Tisana alla curcuma

La tisana alla curcuma è ottima anche in caso di influenza e raffreddore, le proprietà di questa spezia sono infatti molto numerose e tra queste vi è la capacità di sostenere le difese immunitarie e alleviare eventualmente tosse e mal di gola. Si può preparare sia a partire dalla spezia fresca che da quella in polvere.

12. Tisana alla malva

La malva è conosciuta soprattutto per le sue doti lenitive nei confronti dell'intestino, per il leggero effetto lassativo e le potenzialità antinfiammatorie. In realtà una tisana realizzata con questa pianta è ottima anche per trattare le malattie da raffreddamento e l'influenza, aiuta infatti a sciogliere ed espellere meglio il muco e a contrastare le irritazioni della gola.

