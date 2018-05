Come cucinare le carote? Come esaltarne gusto e colore? Ecco una raccolta di ricette con le carote per tutti i gusti, dall'antipasto al dolce.

La carota è un ortaggio coloratissimo che con il suo sapore dolce e delicato piace tanto a grandi e piccini. Pianta spontanea tipica delle zone del Mediterraneo, il suo tubero è utilizzato in cucina nella preparazione di diverse pietanze.

Da consumare anche cruda, magari tagliata alla julienne e condita in insalata con altri ortaggi di stagione, la carota è un alimento molto versatile che ben si sposa con ingredienti dolci e salati. Povere di calorie e ricche di beta-carotene, vitamine e sali minerali, le carote hanno inoltre funzione protettiva sull'apparato respiratorio e sono anche un ottimo gastroprotettore.

Attualmente sono più diffuse le carote di colore arancione, ma in realtà in natura, queste erano viola, rosse e gialle, la tonalità arancio infatti si è ottenuta solo da una lavorazione agraria effettuata in Africa in onore dei dominatori Orange.

Di seguito vi consigliamo 10 ricette imperdibili alle quali la carota, sia come ingrediente principale che aggiunto, ha conferito colore e sapore.

1. Medaglioni di fagioli azuki e carote

I medaglioni di fagioli azuki e carote sono una pietanza vegetariana perfetta per grandi e piccini. Hanno un sapore delicato ed una consistenza molto piacevole che li rende perfetti anche per farcire dei panini. Piatto nutrizionalmente completo, può essere servito anche anche a temperatura ambiente. La ricetta passo a passo è qui.

2. Carote in agrodolce

Le carote in agrodolce sono un piatto di sicura riuscita; facile e veloce da preparare hanno un gusto molto accattivante. Da servire come contorno o da proporre anche fra le vivande di un aperitivo, conquisteranno sicuramente tutti al primo assaggio. Qui la ricetta.

3. Muffin e tortine con le carote

muffin con le carote sono un dolcetto semplice e goloso da proporre a merenza o la mattina a colazione. Soffici e deliziosi si preparano con ingredienti poco raffinati e senza burro, sono quindi perfetti anche per gli intolleranti al lattosio. Per una versione cruelty free vi consigliamo invece le tortine di carota , anche queste fatte con ingredienti poco raffinati, non hanno nessun ingrediente di origine animale, la ricetta è qui

4. Chips di carote

Le chips di carote sono una perfetta alternativa alle classiche patatine fritte. Più leggere ma non per questo meno saporite, sono croccanti e sfiziose. Da consumare come snack per lo spuntino di metà giornata o come aperitivo, piaceranno sicuramente a grandi e piccini. La ricetta è qui.

5. Muffin salati di verdure



I muffin salati di verdure sono un pasto saporito e salutare e sono un trucco perfetto per far mangiare le verdure anche ai bambini. Senza lattosio e senza stagionalità, possono essere preparati di volta in volta con verdure di stagione. Insieme alle carote potete accompagnarli con zucchine, patate, ma anche broccoli e cavolfiori.

6. Gnocchi di carote agli asparagi

Gli Gli gnocchi di carote agli asparagi sono un primo piatto coloratissimo e davvero molto saporito. Ricetta vegan, priva quindi di ingredienti di origine animale, può essere condita anche in altri modi. Libero sfogo quindi alla fantasia ed in base ai gusti personali potrete dar vita a pietanze sempre diverse. La ricetta è qui

7. Frittelle di miglio ai ciuffi di carota



Le Le frittelle di miglio ai ciuffi di carota sono un piatto sfizioso e saporito. Ricetta del riciclo, permette di eliminare gli scarti alimentari facendoci apprezzare ciò che solitamente scartiamo. Senza glutine ma ricche si sapore, potrete consultare la ricetta qui

8. Torta di carote



La torta di carote è un dolce molto conosciuto ed apprezzato. Le ricette per preparare questo soffice dolce perfetto per la prima colazione e la merenda sono davvero tantissime; ci sono infatti versioni vegane, senza lattosio o senza glutine, ciò che le accomuna è ovviamente la presenza dell'ortaggio arancione. Qui trovate una raccolta specifica di ricette. Per fare torte o tortine di carote è possibile anche utilizzare gli scarti della centrifuga o dell'estrattore come proposto in questa ricetta

9. Spaghetti di carote al pesto di menta

Gli spaghetti di carote con pesto di menta sono un primo piatto crudista davvero eccezionale. In questa pietanza colore e sapore non mancano e la sua facilità d'esecuzione è indiscussa. Piatto perfetto da consumare anche nella pausa pranzo lavorativa, è indicato anche nei giorni di gran caldo, la ricetta è qui.

10. Crocchette di patate, carote e spinaci

Le crocchette di patate, carote e spinaci sono dei bocconcini saporiti ed appettitosi da proporre a grandi e piccini. Ricetta vegan di semplice e facile esecuzione, può essere preparata anche con qualche variante in base ai gusti personali o alla stagionalità. La ricetta completa è qui.

Ilaria Zizza