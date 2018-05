Curcuma spezia della salute! Ma anche grande alleato in cucina per dare sapore e carattere a diversi piatti. Qui vi proponiamo 10 ricette in cui la curcuma darà un tocco di colore e gusto in più.

La curcuma è una pianta erbacea perenne che cresce spontaneamente nell'Asia sud-orientale; conosciuta e coltivata in diverse zone del pianeta, il suo rizoma è utilizzato sia fresco che in polvere per insaporire diverse ricette. Detta anche zafferano delle Indie per via del suo colore giallo dal forte potere tintorio. Dall'odore pungente e dal sapore molto deciso è un ingrediente aggiunto molto versatile che si sposa con moltissimi ingredienti.

Da utilizzare fresca oppure in polvere, è possibile acquistarla in negozi specializzati nelle rivendita di spezie, ma di sovente, anche se solo in polvere, si trova sugli scaffali della grande distribuzione.

Di seguito vi consigliamo delle ricette alle quali la curcuma ha conferito carattere ed un'aroma inconfondibile:

1. Falafel di fave

I falafel di fave sono uno street food mediorentale molto saporito; da preparare in primavera con legumi freschi di stagione, queste polpettine vegetali sono davvero sfiziose. Da friggere e servire rigorosamente sul momento, hanno fra i loro ingredienti quel pizzico di curcuma che le rende davvero irresitibili. La ricetta passo a passo la trovi qui.

2. Bulgur alla curcuma con agretti

Il bulgur alla curcuma con agretti è un primo piatto primaverile di sicuro successo. In questo piatto sapore e colore non mancano, inoltre diverse consistenze lo rendono davvero appetibile; da servire anche a temperatura ambiente, è perfetto per essere consumato nella pausa pranzo lavorativa o su un prato fiorito durante un pic-nic all'aria aperta. La ricetta completa è qui.

3. Farifrittata di asparagi

La farifrittata di asparagi è un secondo piatto cruelty free davvero saporito e l'assenza di uova lo rende adatto anche a chi presenta intolleranze o allergie a questo alimento. Da preparare anche con la largo anticipo, può essere servita anche fredda con un fresco contorno di stagione; la ricetta completa è qui.

4. Samosa di verdure

I samosa di verdure sono un piatto Indiano molto saporito. Antipasto speziato da servire ancora caldo, è ripieno con patate, spezie ed erbette aromatiche; la cottura avviene solitamente in olio bollente, ma se preferite una pietanza più leggera potrete cuocerli anche nel forno. La ricetta passo a passo è qui.

5. Tortino di riso alla curcuma e basilico

Il tortino di riso alla curcuma e basilico è un primo piatto primarile davvero singolare. L'unione della curcuma e del pepe fa si che questo piatto diventi anche "curativo". Ha un sapore fresco e poche calorie; potete trovare la ricetta completa qui.

6. Crostata salata con carciofi e ricotta

La crostata salata con carciofi e ricotta è un secondo piatto davvero eccezionale. Saporito e colorato, è un piatto primaverile molto particolare; la curcuma colora e conferisce aroma alla pasta frolla friabile che racchiude una farcia vegetariana dal delicato sapore. La ricetta completa è qui.

7. Sformato di carciofi

Lo sformato di carciofi è un piatto primaverile saporito e versatile. Da servire come secondo piatto o da inserire fra gli antipasti, ha una sapidità molto delicata. Croccante fuori e vellutato internamente, può essere servito ben caldo ma anche a temperatura ambiente. La ricetta passo passo per prepararlo è qui.

8. Farifrittata di verza

La farifrittata di verza è un altro secondo piatto vegetale assolutamente da non perdere. Preparato con farina di ceci e verza viola, è adatto a tutta la famiglia. Da servire anche a tempertura ambiente, è colorato e saporito, e sarebbe preferibile cucinarlo con verdure di stagione per acquistarne in gusto e proprietà nutritive, la ricetta completa è qui.

9. Cotolette vegetali di ceci

La cotoletta di ceci è un secondo piatto vegan molto saporito. Perfetto per tutta la famiglia, è una valida alternativa alla cotolette di carne; ricco di gusto e proteine vegetali è perfetto per essere servito al piatto o anche per farcire dei panini con salsine fatte in casa. La ricetta completa è qui.

10. Salsa di avocado

La salsa di avocado è una ricetta crudista molto saporita perfetta per condire panini o burger vegan. Si preparara facilmente in pochi minuti e con soli ingredienti vegetali; da utilizzare al posto della classica maionese, piacerà sicuramente a tutta la famiglia. La ricetta completa è qui.

Ilaria Zizza