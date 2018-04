Come utilizzare i pomodori secchi per arricchire le nostre ricette? Ecco una raccolta con spunti e idee per utilizzarli al di là della bruschetta.

I pomodori secchi sono una preparazione tipica del sud Italia. Con un antico rituale vengono cucinati sfruttando semplicemente il calore del sole dei mesi estivi; con questo particolare trattamento i pomodori conservano le vitamine e rafforzano le loro proprietà nutrive.

I pomodori secchi possono essere messi sott'olio, e diventare quindi una conserva da gustare tutto l'anno, oppure possono arricchire diverse ricette donando loro colore ed un sapore inconfondibile.

Pomodori secchi sott'olio: come prepararli

Come fare i pomodori secchi sott'olio? E' molto semplice! Dopo aver lavato con cura i pomodori, se non si ha a disposizione il sole caldo del sud, si dovrà speziarli a dovere e seccarli poi pazientemente in forno. Una volta pronti potranno poi essere messi sott'olio ed avere così una scorta saporita da utilizzare in inverno in diverse occasioni. Se volete cimentarvi in questa preparazione trovate la ricetta completa qui . In alternativa è possibile trovare in commercio sia i barattoli di pomodori secchi sott'olio o quelli semplicemente essiccati da utilizzare a piacimento.

Ecco una selezione di gustose ricette per utilizzare i pomodori secchi:

1. Plumcake salato con asparagi e pomodori e secchi

Il plumcake salato con asparagi e pomodori secchi è una soffice pietanza da preparare in primavera con ortaggi freschi di stagione; la sua fragranza resta inalterata anche per molte ore dopo la cottura e questo lo rende adatto anche per essere consumato a temperatura ambiente. Senza burro e tanto gustoso potrete prepararlo con facilità anche per i vostri pic-nic. Qui la ricetta con tutorial passo a passo.

2. Crostata salata con carciofi e pomodori secchi

La crostata salata con carciofi e pomodori secchi è sicuramente un piatto non convenzionale per servire in tavola gli ortaggi di stagione. La pasta frolla è molto friabile ed è aromatizzata con della curcuma, la farcia invece è preparata con ricotta, carciofi e pomodori secchi; il gusto è ben bilanciato ed anche il colore non manca a questo piatto saporito da servire anche freddo. Qui potrai leggere la ricetta completa passo passo.

3. Burger vegetali di bulgur con pesto di pomodori secchi

I burger vegetali di bulgur con pesto di pomodori secchi sono un piatto interamente vegetale che piacerà sicuramente a tutta la famiglia. La preparazione di questa pietanza cruelty free è semplice e la sua sapidità è ben bilanciata perchè il sapore deciso del pesto di pomodori non copre il gusto delicato dei burger. Sono perfetti per farcire dei panini o anche per essere serviti al piatto, puoi leggere la ricetta passo passo qui.

4. Pasta con ricotta, mandorle e pomodori secchi

La pasta con ricotta, mandorle e pomodori secchi è un primo piatto freddo da servire nei giorni più caldi dell'anno. In questa pietanza vegetariana non mancano colore, sapore e diverse consistenze che la rendono davvero unica e sfiziosa. La si può preparare velocemente al ridosso del pasto o anche con qualche ora di anticipo, qui la ricetta completa.

5. 6) Paté di pomodori secchi

Il paté di pomodori secchi è molto semplice da fare. Per prepararlo non si dovrà cuocere nulla, basterà infatti sminuzzare finemente i pomodori con qualche erbetta aromatica e conservare poi il tutto sott'olio. E' perfetto per arricchire sughi vegetali ed insalate, la ricetta completa la trovate qui.

6. 7) Bavette con salsa di avocado e pomodori secchi





Le bavette con salsa di avocado e pomodori secchi sono un primo piatto vegan saporito con il quale potrete stupire i vostri commensali. La cremosità della salsa di avocado va a contrastare la ruvida consistenza del trito di pane integrale, i pomodori secchi donano poi carattere e sapore a questa appetitosa pietanza. La ricetta completa è qui.

7. Spaghetti di zucchine con pesto di pomodori secchi





Gli spaghetti di zucchine con pesto di pomodori secchi sono un primo piatto vegan facile e veloce da preparare. L'assenza dei carboidrati non si fa sentire in questa pietanza colorata e saporita. Per curcinarla ci vorrà davvero poco tempo, la ricetta completa potrete leggerla qui.

8. Polpette di ceci e pomodori secchi





Le polpette di ceci e pomodori secchi sono una pietanza vegetale sfiziosa e saporita. Da preparare con legumi già lessatti o con ceci in scatola, sono un secondo piatto da servire sia caldo che a temperatura ambiente. Profumi e colori di diversi ingredienti, fra i quali anche le olive tagiasche e il limone, rendono queste polpette davvero irresistibili; la ricetta completa è qui.

9. Involtini di zucchine e pomodori e secchi





Gli involtini di zucchine e pomodori secchi sono un piatto estivo cruelty free davvero sfizioso e poco calorico. Da preparare in pochi minuti conquistano i commensali per la cromaticità dei colori e per la loro semplicità di esecuzione; basterà grigliare le zucchine e farcirle poi con paté, formaggi spalmabili e pomodori secchi, ed il successo sarà assicurato. Qui la ricetta completa.

10. Focaccia con pomodori secchi

La focaccia con pomodori secchi è un ottimo e saporito lievitato da preparare tutto l'anno, colorata e profumata può essere impastata sia con pasta madre che con lievito di birra. L'impasto viene condito immediamente e quindi durante i tempi di lievitazione gli aromi si intensificcheranno creando così una pietanza davvero eccezionale. Qui la ricetta completa.

Ilaria Zizza