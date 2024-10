Willy Wonka diventa realtà: 30 biglietti d’oro nascosti nelle tavolette per visitare la fabbrica di cioccolato

L’azienda Ziccat distribuirà 30 biglietti d’oro nascosti nelle tavolette di cioccolato che permetteranno ai fortunati che li troveranno di visitare il laboratorio come in Willy Wonka

Ziccat, storica azienda torinese famosa per la produzione di cioccolato artigianale, ha deciso di rendere realtà uno dei sogni più iconici di grandi e piccini: una visita alla sua fabbrica di cioccolato, ispirata alla famosa storia di Willy Wonka.

Dal 15 ottobre al 29 novembre 2024, infatti, i punti vendita di Torino distribuiranno 30 “biglietti d’oro” nascosti all’interno delle loro tavolette di cioccolato, proprio come nel celebre racconto di Roald Dahl. Chi troverà uno di questi biglietti avrà l’opportunità di visitare il laboratorio dell’azienda e immergersi nel mondo del cioccolato, partecipando a un esclusivo tour.

L’iniziativa, ideata per promuovere il nuovo laboratorio, non può che richiamare alla mente l’immaginario fantastico e affascinante di Willy Wonka, reso celebre nel 1971 dal film “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” con Gene Wilder. Questa speciale caccia al tesoro “cioccolatosa” offre un’esperienza unica ai fortunati vincitori, che potranno non solo visitare la fabbrica, ma anche degustare alcune delle creazioni più raffinate e ricevere un omaggio speciale.

Il nuovo laboratorio Ziccat si trova in via Bardonecchia 185 a Torino

Il nuovo laboratorio Ziccat si trova in via Bardonecchia 185, nella sede storica dove l’azienda si trasferì negli anni ‘90 dopo aver lasciato Corso Palermo per espandere la sua produzione. Fondata nel 1958, Ziccat è rinomata per il suo cioccolato artigianale, in particolare per i suoi gianduiotti – simbolo dell’arte dolciaria torinese – e per i Cremini, un altro classico della tradizione piemontese.

Nonostante il rinnovamento del laboratorio con nuovi macchinari e spazi più ampi, la produzione artigianale di Ziccat resta fedele alle sue origini, garantendo la stessa qualità di sempre. Durante il tour, i vincitori del biglietto d’oro potranno assaporare le prelibatezze della casa e scoprire da vicino il processo di produzione del cioccolato, immergendosi in un mondo dolce e affascinante.

Questa iniziativa offre un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato, che avranno così l’occasione di vivere un’avventura unica e golosa, proprio come i protagonisti della storia di Dahl. La caccia al biglietto d’oro è ufficialmente aperta: che vinca il più goloso!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: