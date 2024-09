Vuoi diventare un elfo di Babbo Natale in Lapponia? Ecco come candidarti

Sono aperte le candidature per diventare un elfo in Lapponia, per aiutare Babbo Natale e far vivere ai più piccoli la magia di questo periodo dell’anno

Diventare un elfo in Lapponia potrebbe sembrare un sogno uscito direttamente da una fiaba natalizia, ma in realtà è una realtà concreta e una delle opportunità di lavoro più magiche che ci possa essere. Canterbury Travel, rinomata compagnia turistica del Regno Unito, sta infatti cercando candidati per coprire le posizioni di elfi durante la stagione natalizia.

La compagnia organizza tour in Lapponia da oltre 50 anni, offrendo esperienze indimenticabili tra paesaggi innevati e l’aurora boreale. Il lavoro di elfo, però, non è solo magia e divertimento. Se da un lato ci si immerge completamente nello spirito del Natale, dall’altro si richiede un impegno costante e una buona dose di resistenza.

Le giornate lavorative sono spesso lunghe e le temperature artiche possono essere difficili da sopportare, con il freddo pungente e le notti polari che riducono le ore di luce. Tuttavia, per chi ha una passione per il Natale e per il lavoro di squadra, queste difficoltà si trasformano in un’opportunità unica di vivere un’esperienza irripetibile.

Quali sono i compiti previsti

Il lavoro in sé consiste nel rendere magica l’esperienza degli ospiti, che arrivano in Lapponia per vivere il sogno natalizio. Gli elfi devono interagire con i visitatori, specialmente con i più piccoli, incarnando lo spirito del Natale con entusiasmo e allegria.

Tra i compiti principali ci sono il supporto a Babbo Natale, l’organizzazione di attività natalizie e, naturalmente, l’impacchettamento dei regali. È essenziale avere pazienza, soprattutto quando ci si confronta con bambini e adulti su di giri. Gli elfi lavorano in team, quindi la capacità di collaborare è fondamentale per garantire che l’esperienza dei turisti sia indimenticabile.

Canterbury Travel si prenderà cura di ogni aspetto della vita lavorativa in Lapponia. Il viaggio di andata e ritorno, l’alloggio e i pasti sono tutti inclusi. Gli elfi alloggeranno in strutture condivise, come cabine o hotel, vivendo fianco a fianco con altri colleghi, creando così un vero spirito di comunità. Durante la stagione, i dipendenti potranno anche partecipare a divertenti attività tipiche del posto.

La competizione per queste posizioni è alta, quindi è importante preparare con cura la candidatura, compreso un video di audizione, e mostrare tutto il proprio entusiasmo natalizio! Per maggiori informazioni puoi visitare il sito https://www.canterburytravelrecruitment.com/.

