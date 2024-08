Tutti vogliono il nuovo set LEGO che omaggia The Nightmare Before Christmas di Tim Burton

Il nuovo set LEGO Ideas celebra "Nightmare Before Christmas" di Tim Burton, permettendo ai fan di rivivere l'atmosfera unica del film con oltre 2.000 pezzi e otto minifigure dettagliate

LEGO ha appena svelato una sorpresa che farà battere il cuore ai fan del cinema e delle costruzioni: un set dedicato al mondo incantato e macabro di “Nightmare Before Christmas” di Tim Burton. Questo nuovo set, ricco di dettagli e minifigure iconiche, promette di trasformare le serate di costruzione in un viaggio nostalgico dentro uno dei film d’animazione più amati di sempre.

Il set LEGO è composto da ben 2.193 pezzi, con i quali è possibile ricreare tre dei luoghi più iconici di Halloween Town: la montagna a spirale, la casa di Jack Skellington e il municipio. Ogni costruzione è arricchita da dettagli che delizieranno sia i collezionisti che gli appassionati di costruzioni complesse. Tra gli elementi autentici spiccano un cimitero inquietantemente realistico, un tetto apribile che svela la famosa formula di Jack per il Natale e la vasca da bagno mobile. Questi dettagli garantiscono un’eccezionale fedeltà nella trasposizione cinematografica in mattoncini.

Il vero fiore all’occhiello del set sono gli otto personaggi inclusi, tra cui Jack Skeletron, Sally, Babbo Natale e Zero, il cane fantasma. Non manca il Sindaco con le sue due facce caratteristiche. Queste minifigure, accuratamente dettagliate, permettono di ricreare le scene più memorabili del film, aggiungendo quel tocco di umorismo macabro tipico dell’universo di Tim Burton.

Un progetto nato dalla passione di un fan

Questo set straordinario è frutto della creatività e della passione di Simon Scott, un fan britannico di LEGO, che ha presentato la sua idea attraverso il programma LEGO Ideas. Dopo aver ottenuto oltre 10.000 voti, il progetto è stato trasformato in un set ufficiale. Simon, ha lodato il lavoro dei team LEGO per aver catturato l’essenza del film, rendendo questo set un oggetto da collezione imprescindibile:

È un vero onore vedere la mia creazione prendere vita.

Il set LEGO Ideas: “Nightmare Before Christmas” sarà disponibile in esclusiva per i LEGO Insiders a partire dal 3 settembre 2024, mentre per il grande pubblico sarà acquistabile dal 6 settembre, al prezzo di 199,99€.

Fonte: LEGO

