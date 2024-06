A Torino ha aperto il Museo del Cioccolato e del Gianduja (con ancora i macchinari del ‘900)

È nato il Museo del Cioccolato e del Gianduja, chiamato Choco Story, sito nel laboratorio sotterraneo di Pfatisch, una delle pasticcerie più antiche di Torino

A Torino ha aperto le porte un nuovo e affascinante Museo del Cioccolato e del Gianduja, chiamato Choco Story. Situato nel laboratorio sotterraneo di Pfatisch, una delle pasticcerie più antiche della città, il museo si trova al numero 38 di via Sacchi. L’idea è nata da Francesco Ciocatto, proprietario della pasticceria, e Eddy Van Belle, imprenditore noto per aver creato il marchio Belcolade e per aver aperto altri musei del cioccolato in tutto il mondo.

Torino, riconosciuta come la capitale italiana del cioccolato, è il luogo ideale per un museo dedicato a questa delizia. La città è famosa per l’invenzione di Paul Caffarel e per il gianduiotto, la cui storia e produzione sono al centro dell’esposizione del museo.

Choco Story non si limita a raccontare la storia del cioccolato piemontese, ma offre ai visitatori un vero e proprio viaggio avventuroso. L’esperienza inizia con le ricette e le coltivazioni dei Maja e degli Aztechi, passando per l’importazione del cioccolato in Europa da parte degli spagnoli, fino ad arrivare all’invenzione del gianduiotto. Il percorso è arricchito da attività interattive, installazioni e giochi multimediali, pensati per rendere la visita interessante anche per i più giovani.

È aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17

Uno degli aspetti più unici del museo è la possibilità di visitare lo storico laboratorio in cui sono esposti e ancora funzionanti i grandi macchinari di inizio Novecento, utilizzati per la produzione del cioccolato. Questi macchinari, provenienti da Dresda in Germania e dalla Svizzera, rappresentano una testimonianza affascinante della storia della lavorazione del cioccolato.

La visita al museo si conclude con una dimostrazione sulla lavorazione del gianduiotto e una degustazione di cioccolato, offrendo ai visitatori un’esperienza completa e immersiva. Choco Story è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17, e Ciocatto ha espresso il suo orgoglio per aver portato a Torino un museo così speciale.

Nessun altro museo al mondo può vantare una linea produttiva originale con macchinari funzionanti, accanto a un locale storico rimasto intatto nel tempo, che è stato anche il set di molte scene di film. Insomma, il Museo del Cioccolato e del Gianduja di Torino è una tappa imperdibile per gli amanti del cioccolato e della storia, offrendo un mix unico di tradizione e innovazione.

