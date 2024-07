Ti spiego cos’è la “Sex Roulette”, la sfida social dalle conseguenze devastanti (che spopola fra i ragazzini)

Partecipare a un'orgia senza protezioni, sfidando la sorte e sperando di non incorrere in una gravidanza indesiderata o in una malattia sessualmente trasmissibile: vi spieghiamo il folle meccanismo della Sex Roulette, che sta prendendo sempre più piede fra i giovanissimi

Nasce sui social ed è l’ennesima sfida che mette a rischio la salute dei giovanissimi che vi partecipano inconsapevolmente: stiamo parlando della Sex Roulette, un trend nato qualche anno fa ma tornato in voga più forte di prima nelle ultime settimane, proprio grazie al tamtam social.

La sfida consiste nell’avere rapporti sessuali non protetti con più partner: “perde” la ragazza” che resta incinta, e che è poi costretta ad abortire.

Ecco allora che, dopo aver documentato la sfida vera e propria, chi esce perdente mostra con fierezza sui social il proprio test di gravidanza positivo, spesso seguito da un aborto – manco a dirlo, documentato e pubblicato online.

C’è anche una variante ancora più pericolosa, quando fra i partecipanti all’orgia (perché è di questo che si tratta) si nasconde una persona malata di AIDS: in questo caso la sfida è non contrarre la malattia.

Nell’uno e nell’altro caso, i partecipanti mettono a repentaglio la propria salute fisica e psicologica, con conseguenze potenzialmente devastanti.

Nonostante non sia così facile trovare contenuti social relativi alla Sex Roulette, grazie al blocco dei contenuti sessuali presente su tutte le piattaforma social, questa sfida continua a diffondersi sul dark web, sulle chat WhatsApp o Telegram.

Tale diffusione è alimentata dall’emulazione e dalla ricerca di consenso sociale – soprattutto tra i più giovani che, per qualche like in più o per un po’ di visibilità social, si espongono a rischi enormi.

E poi c’è il meccanismo stesso del gioco, che sfrutta l’adrenalina e la voglia di mettersi alla prova, attirando ragazzi sempre più annoiati e desiderosi di “cimentarsi” con esperienze al limite.

Quali sono i rischi?

I rischi associati alla Sex Roulette sono molteplici e gravissimi, come si può immaginare. Innanzitutto, con i rapporti non protetti e con partner occasionali, c’è il rischio concreto di contrarre una malattia sessualmente trasmissibile – dalla candida all’AIDS, dal Papilloma Virus all’epatite B.

Si tratta, in molti casi, di malattie che non possono essere curate, ma che continueranno ad affliggere chi le ha contratte per il resto della sua vita.

C’è poi la questione della gravidanza indesiderata, vista come un piccolo inconveniente risolvibile con una pilloletta o con un piccolo intervento chirurgico.

La leggerezza con le giovanissime partecipanti alla sfida affrontano un tema complesso e doloroso come l’aborto è scioccante – soprattutto se pensiamo a quanto questo tema sia, proprio in questo momento storico, al centro dell’attenzione politica e mediatica.

E, infine, i danni psicologici: la partecipazione a questa sfida può causare traumi emotivi, sensi di colpa, vergogna e bassa autostima, con conseguenze che possono durare nel tempo.

Insomma, genitori ed educatori hanno il compito di tenere un dialogo aperto e franco con i ragazzi, spiegando loro i rischi e le conseguenze di questa sfida.

Allo stesso tempo, è importante promuovere l’educazione sessuale e l’uso corretto dei contraccettivi, per fornire ai giovani gli strumenti necessari per fare scelte consapevoli e responsabili sulla propria sessualità.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: