Vedi la scacchiera gonfia? Che tu ci creda o meno, questa illusione ottica inganna il tuo cervello

Tutti notano uno strano rigonfiamento in questa insolita scacchiera, conosciuta come "Bulging Checkerboard", ma si tratta di un'illusione ottica.

Sicuramente guardando questa scacchiera noterai uno strano rigonfiamento, ma la verità è ben lontana dalle apparenze. Si tratta di un’illusione ottica conosciuta come “Bulging Checkerboard”, di cui esistono diversi versioni.

Questa interpretazione si deve a Mary Coffelt, Briena Heller e Michael McCamy del Barrow Neurological Institute di Phoenix, sebbene l’illusione in se stessa sia un’idea di Akiyoshi Kitaoka.

Nonostante le linee siano tutte parallele e perpendicolari, si ha la netta sensazione che siano distorte, come se ci fosse un rigonfiamento. Secondo quanto dichiara Sebastiaan Mathit sul sito web CogSci, il nostro cervello viene confuso, fra le altre cose, dalla disposizione e dai colori dei puntini disposti sulla scacchiera:

Poiché tendiamo a interpretare il margine intorno alle piccole macchie bianche come linee (b) e poiché queste linee percepite non sono perfettamente allineate, percepiamo una leggera inclinazione (c). Posizionando abilmente i piccoli punti in modo diverso in diversi quadranti della scacchiera, l’intero scacchiera sembra essere sporgente.

Rilevando un’interruzione in un modello regolare, il nostro cervello suppone che ci sia una causa fisica, come un rigonfiamento, nonostante non ci sia.

E questo ci ricorda, come altre illusioni ottiche, che la nostra esperienza del mondo non è un riflesso diretto della realtà, ma piuttosto una costruzione creata dal cervello.

