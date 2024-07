Trovare l’insetto nascosto tra le banane verdi è altamente improbabile. Ci riesce solo chi ha una vista fuori dall’ordinario

Sei pronto a sfidare te stesso trovando l'insetto misterioso? Quasi nessuno ci riesce perché è perfettamente mimetizzato

Che ci vuole a mimetizzarsi tra le banane per un insetto che ha più o meno lo stesso colore!? Niente di più semplice per il piccolo protagonista di questa sfida visiva, mentre per tutti noi che dobbiamo individuarlo la cosa si fa particolarmente complessa.

Eccetto per i pochissimi che possono vantare una vista eccezionale, decisamente fuori dall’ordinario. Sei tra questi? Scoprilo guardando l’immagine: se trovi l’insetto nel giro di qualche secondo sei geniale! Ma anche se ce la fai in 1-2 minuti non sei niente male. La maggioranza delle persone necessita in media di 5-6 minuti e molti non lo trovano comunque.

Com’è andata? Hai trovato l’insetto misterioso? Ti veniamo in aiuto svelandoti l’arcano: si tratta di una mantide religiosa, una specie comune nel nostro continente appartenente all’ordine Mantodea assieme a oltre 2400 esemplari.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: