Test visivo: riesci a trovare la coccinella nascosta? Meno tempo ci metti, più fortuna ti porterà!

Quanto tempo ci metti a trovare la coccinella nascosta? Mettiti alla prova con questa sfida visiva

Sono tanti i motivi per cui la coccinella è considerata fortunata: se da un lato il colore rosso simboleggia la vittoria sui nemici e sulle malattie, il numero sette, che corrisponde ai puntini neri presenti sul dorso dell’insetto, indica soldi in arrivo e i mesi in cui si sarà baciati dalla dea della fortuna. Se poi si è così fortunati da riuscire a contare fino a 22 prima che la coccinella voli via, la buona sorte è assicurata.

E allora che aspetti a trovarla il prima possibile, cercandola tra gli insetti di questa avvincente sfida visiva? Meno ci metti a vederla, maggiore sarà la fortuna in arrivo. Sempre che tu ci creda!

Quanto tempo ci hai messo a trovarla? Se hai impiegato meno di 10 secondi ritieniti decisamente fortunato. Se invece non l’hai trovata fa niente, ti sveliamo noi la soluzione e vedrai che un po’ di fortuna te la porterà lo stesso. Come vedi, si trova sopra al ragno nero.

