Test visivo: hai 10 secondi per trovare 2 cani nella foto, ce la fai?

Metti alla prova la tua vista. In questa immagine sono nascosti 2 cani. Riesci a trovarli? Hai 10 secondi per portare a termine il compito. Pronti? Via!

Credi di avere i sensi allenati e, in particolare, quello della vista? Sei abile a scorgere dettagli che altri non vedono, a scovare particolari nascosti? È ora di dimostrarlo con una fotografia che messo in difficoltà osservatori molto attenti.

Il tuo compito è semplice, o forse no. In questa foto condivisa recentemente da un’utente sulla piattaforma Reddit ci sono i suoi 2 cani, Lily e Donny. Sono ben mimetizzati nel paesaggio, ma sono lì, a godersi una boccata d’aria fresca lungo una costa dell’Australia.

Riesci a trovarli? Hai 10 secondi di tempo a partire da ora. Che la sfida abbia inizio!

Stop! Ce l’hai fatta? Se sì, complimenti. Hai occhi di falco. Se invece non hai completato il test, ecco la soluzione. Donny è in primo piano, mimetizzato tra i sassi. Il colore del suo manto non è d’aiuto, ma hai mai visto un sasso con la coda?

Per Lily era difficile, lo ammettiamo. Ecco dove si trova nascosto l’altro quattrozampe.

Fonte: Maryapc/Reddit

