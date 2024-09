Test: sei una persona di cuore? Scoprilo cronometrando il tempo che ci metti a trovare il cuore nascosto tra le stelle

Testa te stesso, avvia il cronometro e scopri quanti secondi ci metti. Poi leggi il profilo corrispondente al tempo che hai impiegato per trovare il cuore

Si dice che una persona è di cuore quando nei suoi comportamenti e gesti quotidiani si rivela, al di là degli interessi personali, buona e generosa. Ma anche i buoni non sono tutti uguali e se qualcuno ha un cuore grande come una casa, qualcun altro arriva a malapena a una capanna. Che comunque è sempre meglio di niente!

E tu come sei messo a livello di cuore? Freddo, gelido e senza un briciolo di compassione, oppure generoso, accogliente e sempre pronto a dare una mano? Testa il tuo livello di bontà con questo simpatico test: tutto ciò che ti serve è un cronometro.

Avvialo nel momento in cui inizi a osservare le stelle per cercare il cuore nascosto e fermalo quando lo trovi. Quanto ci hai messo?

Un secondo (o poco più)

Sei stato rapidissimo e questo significa che il tuo cuore è grande come una casa o forse di più. Generoso, accogliente, solidale, dall’animo buono, che meraviglia se il mondo fosse popolato da tante più persone come te!

Dai 3 ai 5 secondi

Sei stato decisamente rapido e questo significa che il tuo cuore è grande come una casa (ma non come un palazzo). Hai un animo generoso, sai essere solidale e altruista, ma tendi a essere un po’ esclusivo. Vale a dire che la generosità la riservi a chi vuoi tu.

Dai 6 ai 10 secondi

Ci hai messo un po’ e questo significa che pur essendo una persona generosa e altruista, nelle tue azioni e scelte ti affidi principalmente alla razionalità, lasciando il cuore un po’ in disparte. Preferisci calcolare pro e contro prima di prendere una decisione, atteggiamento che ti rende un po’ troppo freddo.

Oltre i 10 secondi

Forse il tuo cuore ha bisogno di una rispolverata. L’hai trascurato un po’ a causa di qualche delusione? Lo hai messo in disparte perché ti sei sentito tradito dai suoi suggerimenti? E’ il momento di ridargli ascolto… provaci!

