Test: scegli una stella cadente, esprimi un desiderio e scopri se si esaudirà

Alza gli occhi verso il cielo, scegli una delle tre stelle cadenti ed esprimi un desiderio. Leggendo il profilo corrispondente potrai scoprire quando, come e se si realizzerà

E’ agosto il mese in cui il cielo si popola, più che in qualunque altro momento dell’anno, di desideri. Quelli delle persone che volgono lo sguardo al cielo per cogliere il passaggio fulmineo delle stelle cadenti, a cui oggi dedichiamo questo simpatico test.

Non serve che alziate gli occhi verso il manto blu, basta osservare la foto seguente e ispirati dal destino, scegliere la stella cadente che vi attira a prima occhiata. Senza pensarci troppo su! Subito dopo aver scelto, esprimete un desiderio.

A questo punto siete pronti per lo step successivo, ovvero leggere il messaggio custodito dalla stella cadente che vi ha conquistato a prima occhiata. Chissà cosa avrà da dirvi!? Non vi resta che sbirciare, ma prima vogliamo aggiungere una piccola ma importante precisazione: si tratta di un gioco.

Stella cadente in alto

Il desiderio che hai espresso ha buonissime probabilità di realizzarsi, sempre che tu abbia seminato bene. In caso contrario dovrai preparare la strada affinché il tuo sogno possa trovare terreno fertile per venire alla luce.

Stella cadente centrale

Non demordere e non alimentare dubbi, se il desiderio che hai espresso arriva dal profondo di te stesso prima o poi si realizzerà. E se sei pronto a riceverlo, potrebbe accadere molto prima di quanto ti aspetti.

Stella cadente in basso

La stella cadente in basso non ti offre una risposta ma ti pone una domanda: da dove arriva il tuo desiderio? E’ reale o condizionato dalla realtà circostante? Sei certo che faccia per te? Può sembrare un interrogativo scomodo e fastidioso, ma è essenziale.

