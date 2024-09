Test degli scarabocchi: quello che ti attrae di più rivela qualcosa di inaspettato (e scomodo) su te stesso

Gli scarabocchi la dicono lunga su di noi e non fanno eccezione quelli che vedi nell'immagine. Scegli il tuo preferito e scopri cosa rivela di (inaspettato) sulla tua personalità

Non scarabocchiano solo i bambini, quante volte ti è capitato di farlo mentre chiacchieravi distrattamente al telefono? Sembra una distrazione di poco conto e invece ha risvolti inaspettati, non solo perché gli scarabocchi la dicono lunga su di noi, ma perché scarabocchiare secondo uno studio favorirebbe addirittura l’ascolto. Proprio il contrario di ciò che solitamente ci si aspetta da una simile attività.

Ma veniamo al dunque, e quindi al nostro test, che oggi ha la pretesa di rivelare qualcosa che non ti aspetti su te stesso, interpretando lo scarabocchio che ti cattura al primo sguardo fra i tre raffigurati nell’immagine. Te la senti di leggere il profilo corrispondente? Anche se non dovesse andarti a genio fa niente, in fondo è solo un gioco!

Scarabocchio a sinistra

Per caso da piccolo ti prendevano in giro perché avevi la testa tra le nuvole? Non sei molto cambiato, anche se fai di tutto per sembrare con i piedi per terra. Ma in fondo lo sai, non è un difetto, anzi è forse il tuo migliore pregio. Continua a sognare!

Scarabocchio centrale

Ti irriti facilmente quando le cose non vanno come vorresti? Probabile se hai scelto lo scarabocchio centrale, che rivela una personalità un po’ rigida e poco disposta ad accettare il punto di vista altrui. Ti è di aiuto, questo atteggiamento, quando hai dei nemici scorretti da affrontare, in altre circostanze andrebbe mediato.

Scarabocchio a destra

Sai perdere o quando accade provi un fastidio che non sai spiegarti? Lo scarabocchio centrale rivela che tendi a voler vincere e che cerchi di essere il primo in tutto ciò che fai. Poco male se hai grandi obiettivi e magari lavori in proprio, ma ricorda che ogni tanto accettare la sconfitta male non fa!

