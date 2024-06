Test: riconosci il famoso compositore? Prova a rispondere e scopri se hai indovinato

Fu uno dei musicisti più importanti di tutti i tempi, quindi dovrebbe essere abbastanza facile capire di chi si tratta. Ma non per tutti è così... tu lo riconosci?

Dovrebbe essere piuttosto facile riconoscere questo famossimo compositore, ma molto dipende dalle tue conoscenze in materia di musicisti del passato. Li conosci o non ne sai niente? Per i meno informati, ecco un piccolo indizio che potrebbe aiutare: nacque il 22 maggio 1813. Dove? Sta a te scoprirlo!

Allora, hai capito di chi si tratta? Se non hai propria idea di chi sia, te lo riveliamo noi: si tratta di Richard Wagner, uno dei musicisti più importanti di tutti i tempi, nato a Lipsia nel 1813, nonché uno dei massimi esponenti del Romanticismo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: