Test personalità: il volto che ti attira di più fra i tre rivela un tuo desiderio nascosto

Quale di questi tre volti ti affascina maggiormente? Da quale dei tre ti senti più attratto a livello istintivo? Fai la tua scelta e scopri cosa rivela sui tuoi desideri nascosti

Quale di questi tre volti ti attira di più? Quello a sinistra fatto di foglie, quello centrale (che non tutti vedono), o quello a destra con i rami dell’albero? La tua risposta rivela un tuo desiderio nascosto.

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi e come tali vanno presi. Buon divertimento!

Volto con rami

Forse non lo ammetti, ma una parte di te sente il bisogno di essere riconosciuta e lodata per qualcosa di grande che hai fatto (o che hai intenzione di fare), ricavandone successo, fama e popolarità. Hai una buona stima in te stesso, ma per te è comunque importante che gli altri si accorgano del tuo valore.

Volto centrale

Il tuo desiderio nascosto ha a che fare con la crescita interiore. Probabilmente sei una persona che sente una profonda connessione con l’invisibile e dai molta importanza agli aspetti spirituali dell’esistenza, che per te sono essenziali tanto quanto quelli materiali. O forse anche di più.

Volto con foglie

Il tuo desiderio nascosto ha a che fare con la leggerezza. Nonostante tu appaia come una persona piuttosto seria, posata e severa, senti spesso il bisogno di distrarti con qualcosa di poco impegnativo, che ti aiuti a staccare la spina dall’eccessiva “serietà” quotidiana. Desideri il “dolce far niente”, ma tante volte non te lo concedi per via dei sensi di colpa.

