Test personalità: trasferta in Brasile, Thailandia o Irlanda? Scegli il tuo paese preferito e scopri quale attività potresti avviare all’estero

Immagina di doverti trasferire all'estero per sempre, ma di poter scegliere soltanto fra questi tre paesi. Dove andresti?

Indice Brasile

Thailandia

Irlanda

Se dovessi trasferirti all’estero e potessi scegliere fra tre paesi, ovvero Brasile, Thailandia e Irlanda, dove andresti? Scegli il paese che preferisci e scopri quale attività potresti avviare nella tua nuova vita all’estero.

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi e come tali vanno presi. Buon divertimento!

Brasile

Lo spirito di avventura non ti manca di certo. Sei pieno di vita e hai energia da vendere, ti piace la natura rigogliosa e non hai paura di intraprendere nuove sfide. Se ti dovessi trasferire in Brasile, per te l’ideale sarebbe avviare una coltivazione di frutti esotici con tanto di chioschetto per gli avventori.

Thailandia

Vivere al caldo per te non è un problema, anzi, ricarica le tue energie interiori, complice lo straordinario patrimonio spirituale di questo paese. Se ti dovessi trasferire in Thailandia, per te l’ideale sarebbe aprire un B&B ecosostenibile nel bel mezzo della natura incontaminata.

Irlanda

Verde, vento, mare: questa per te è la “trilogia” perfetta per ricostruirti una vita all’estero. Affascinato dalle erbe spontanee e dalla natura incontaminata, la tua futura attività potrebbe essere legata alla cucina vegetariana nel rispetto delle tradizioni locali.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti consigliamo anche: