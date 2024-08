Test: scherma, pallanuoto o atletica leggera? Lo sport olimpico che preferisci rivela la tua personalità

Certo, gli sport olimpici sono molto più numerosi, ma oggi ci concentriamo su questi tre. Fai la tua scelta e scopri cosa rivela sul tuo carattere

Di sport olimpici ne esistono un’infinità, ma oggi ci concentriamo soltanto su scherma, pallanuoto e atletica. Naturalmente non è necessario praticarli, basta scegliere quello che preferisci o che ti ispira di più fra i tre selezionati. Chissà che tu non scopra qualche aspetto di te stesso che finora avevi, più o meno volontariamente, mantenuto segreto.

Non ti resta che scegliere e fiondarti al profilo corrispondente, senza dimenticare che si tratta di un gioco. Divertiti!

Scherma

Armato di spada, sfidi il mondo con slancio e tanto coraggio. Nulla può fermarti quando ti poni un obiettivo, nemmeno i rivali più affiatati riescono a starti dietro. Ti piace la sana competizione e hai un’energia inesauribile.

Pallanuoto

Nella vita sai fare squadra e dai il meglio di te stesso proprio quando sei in gruppo. Il tuo entusiasmo è contagioso e molto prezioso per chi ti sta vicino, che ne viene positivamente contaminato. Hai a cuore il bene di tutti e sai essere estremamente generoso.

Atletica leggera

Non c’è ostacolo che sia in grado di fermarti, hai la forza, la determinazione e lo slancio giusto per affrontare qualunque intoppo o avversità. Sei resiliente ed estremamente flessibile, capace di adattarti ai cambiamenti cogliendone preziosi insegnamenti.

