Test personalità: preferisci le ortensie blu, bianche o rosa? La risposta rivela il pH della tua anima

Hai un pH acido, neutro o basico? Scoprilo con il test delle ortensie scegliendo quelle che preferisci tra quelle bianche, rosa e blu.

L’ortensia è una pianta ornamentale molto diffusa nei giardini e la particolarità sta nel fatto che il colore dei suoi fiori, per alcune varietà, può cambiare a seconda del pH del terreno. Se il pH è acido, inferiore a 5, i fiori sono blu, se il pH è basico/alcalino, superiore a 6, i fiori sono rosa. Naturalmente esistono anche ortensie di altri colori, come quelle bianche, candide ed eleganti.

E tu fra le ortensie blu, rosa e bianche, quali preferisci? La tua scelta rivela il pH della tua anima. Ma ricorda che si tratta di un gioco e come tale va preso!

Ortensie blu: pH acido

La tua anima è piuttosto intollerante nei confronti delle persone che non corrispondono alle tue elevate aspettative. Insomma, non sei una persona che si accontenta facilmente, sei selettiva ed esigente sia nei rapporti umani che in altri ambiti della vita. Il tuo substrato ideale è fertile, ricco di humus intellettuale, e adatto a una fioritura unica nel suo genere.

Ortensie bianche: pH neutro

La tua anima ben si adatta alle diverse circostanze della vita, ma non per questo ti accontenti dell’ovvio e del banale. Cerchi l’equilibrio in tutto ciò che fai, hai una saggezza innata e profonda. Il tuo substrato ideale è ricco di diversi elementi che convivono in perfetta armonia nonostante la loro diversità. Fiorisci in modo elegante e con costanza.

Ortensie rosa: pH basico

La tua anima è temprata dalle difficoltà della vita, che sai affrontare con piglio deciso e un ottimo spirito di adattamento. Sei una persona concreta e affidabile, generosa e sempre pronta a dare il meglio di se stessa in ogni circostanza. Il tuo substrato ideale è la vita con tutte le sue contraddizioni. Ciò ti permette una fioritura robusta, senza troppi fronzoli, ma di grande effetto.

